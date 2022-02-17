Плющенко выиграл крупную сумму после победы фигуристки Щербаковой

Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поставил на победу российской фигуристки Анны Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка заняла первое место, благодаря чему он выиграл сумму с шестью нулями. Об этом рассказала жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская.
«Мой муж сделал ставку на ее победу сегодня, выиграл с коэффициентом 3,86. И на короткую поставил, что она будет второй, и сегодня на победу в Олимпийских играх. Могу сказать, что там цифра с шестью нулями. Говорил, что он хотел поставить на Сашу, но ошибка в короткой программе будет стоить ей золотой медали», — передает «Матч ТВ» слова Рудковской.
Российские фигуристки по итогам 17 февраля не смогли занять весь пьедестал почета — Камила Валиева упала во время проката произвольной программы и в итоге заняла только четвертое место. Однако Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места на соревнованиях по фигурному катанию, спортсменки представляли произвольную программу.
Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поставил на победу российской фигуристки Анны Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка заняла первое место, благодаря чему он выиграл сумму с шестью нулями. Об этом рассказала жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская. «Мой муж сделал ставку на ее победу сегодня, выиграл с коэффициентом 3,86. И на короткую поставил, что она будет второй, и сегодня на победу в Олимпийских играх. Могу сказать, что там цифра с шестью нулями. Говорил, что он хотел поставить на Сашу, но ошибка в короткой программе будет стоить ей золотой медали», — передает «Матч ТВ» слова Рудковской. Российские фигуристки по итогам 17 февраля не смогли занять весь пьедестал почета — Камила Валиева упала во время проката произвольной программы и в итоге заняла только четвертое место. Однако Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места на соревнованиях по фигурному катанию, спортсменки представляли произвольную программу.