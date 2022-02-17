Плющенко выиграл крупную сумму после победы фигуристки Щербаковой

18 февраля 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Плющенко выиграл сумму с шестью нулями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поставил на победу российской фигуристки Анны Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка заняла первое место, благодаря чему он выиграл сумму с шестью нулями. Об этом рассказала жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская. «Мой муж сделал ставку на ее победу сегодня, выиграл с коэффициентом 3,86. И на короткую поставил, что она будет второй, и сегодня на победу в Олимпийских играх. Могу сказать, что там цифра с шестью нулями. Говорил, что он хотел поставить на Сашу, но ошибка в короткой программе будет стоить ей золотой медали», — передает «Матч ТВ» слова Рудковской. Российские фигуристки по итогам 17 февраля не смогли занять весь пьедестал почета — Камила Валиева упала во время проката произвольной программы и в итоге заняла только четвертое место. Однако Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места на соревнованиях по фигурному катанию, спортсменки представляли произвольную программу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поставил на победу российской фигуристки Анны Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка заняла первое место, благодаря чему он выиграл сумму с шестью нулями. Об этом рассказала жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская. «Мой муж сделал ставку на ее победу сегодня, выиграл с коэффициентом 3,86. И на короткую поставил, что она будет второй, и сегодня на победу в Олимпийских играх. Могу сказать, что там цифра с шестью нулями. Говорил, что он хотел поставить на Сашу, но ошибка в короткой программе будет стоить ей золотой медали», — передает «Матч ТВ» слова Рудковской. Российские фигуристки по итогам 17 февраля не смогли занять весь пьедестал почета — Камила Валиева упала во время проката произвольной программы и в итоге заняла только четвертое место. Однако Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места на соревнованиях по фигурному катанию, спортсменки представляли произвольную программу.