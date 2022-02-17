Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Днем ранее спортсменка выступила в произвольной программе Олимпийских игр, в ходе которой упала несколько раз.
«Зато церемонию не отменят», — сказала Валиева тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на корреспондента.
Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не станет награждать победителя и призеров женского личного турнира Олимпийских игр в Пекине в случае, если Валиева попадет на пьедестал.15 февраля Валиева одержала победу в короткой программе. Она набрала 82,1 балла и обошла японскую спортсменку. По итогу двух программ Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место. Камила Валиева осталась без медали.
МОК сообщил, что фигуристка получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило спортсменке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде.
Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Днем ранее спортсменка выступила в произвольной программе Олимпийских игр, в ходе которой упала несколько раз. «Зато церемонию не отменят», — сказала Валиева тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на корреспондента. Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не станет награждать победителя и призеров женского личного турнира Олимпийских игр в Пекине в случае, если Валиева попадет на пьедестал.15 февраля Валиева одержала победу в короткой программе. Она набрала 82,1 балла и обошла японскую спортсменку. По итогу двух программ Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место. Камила Валиева осталась без медали. МОК сообщил, что фигуристка получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило спортсменке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде.