Валиева прокомментировала свой проигрыш на Олимпиаде в Пекине

18 февраля 2022 в 10:06 Размер текста - 17 +

Валиева прокомментировала четвертое место на Олимпиаде Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Днем ранее спортсменка выступила в произвольной программе Олимпийских игр, в ходе которой упала несколько раз. «Зато церемонию не отменят», — сказала Валиева тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на корреспондента. Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не станет награждать победителя и призеров женского личного турнира Олимпийских игр в Пекине в случае, если Валиева попадет на пьедестал.15 февраля Валиева одержала победу в короткой программе. Она набрала 82,1 балла и обошла японскую спортсменку. По итогу двух программ Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место. Камила Валиева осталась без медали. МОК сообщил, что фигуристка получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило спортсменке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Днем ранее спортсменка выступила в произвольной программе Олимпийских игр, в ходе которой упала несколько раз. «Зато церемонию не отменят», — сказала Валиева тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на корреспондента. Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не станет награждать победителя и призеров женского личного турнира Олимпийских игр в Пекине в случае, если Валиева попадет на пьедестал.15 февраля Валиева одержала победу в короткой программе. Она набрала 82,1 балла и обошла японскую спортсменку. По итогу двух программ Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место. Камила Валиева осталась без медали. МОК сообщил, что фигуристка получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило спортсменке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде.