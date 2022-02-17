Суд отказался забирать 62 участка и семь домов у экс-майора ФСБ. Его обвиняют в мошенничестве

18 февраля 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Суд конфисковал у Васильева 28 из 90 земельных участков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мосгорсуд отказался конфисковать 62 земельных участках и семь домов у родственников бывшего майора ФСБ Андрея Васильева, освобожденного от ответственности по делу о мошенничестве в особо крупном размере из-за истечения сроков давности. В первой инстанции судья признал неподтвержденными активами семьи Васильева только 28 из 90 земельных участков, которые указывала Генпрокуратура. «Поскольку районный судья Евгений Яблоков признал неподтвержденными покупками лишь малую часть активов господ Васильевых — 28 из 90 земельных участков и один из восьми домов в Подмосковье — надзорное ведомство (Генпрокуратура — прим. URA.RU) в своем апелляционном представлении попросило Мосгорсуд пересмотреть его решение», — сообщает « Коммерсант ». Однако после пересмотра дела «было не только сохранено в силе решение суда первой инстанции, обратившего в доход государства лишь 28 участков, но и ответчику, бывшему подчиненному чекиста-миллиардера Кирилла Черкалина, возвращен один из домов». По решению суда, конфискации подлежала только недвижимость, поступившая в семью с момента принятия 1 января 2013 года «антикоррупционного» закона №230, обязавшего госслужащих и членов их семей декларировать свои крупные приобретения. 19 марта 2014 года Андрей Васильев был уволен из ФСБ, действие закона на него перестало распространяться. Претензия Генпрокуратуры была отклонена. В 2019 году были задержаны шесть сотрудников ФСБ, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей. В их числе — Андрей Васильев. Адвокат экс-майора Александр Гофштейн попросил о прекращении уголовного дела из-за истечения срока давности преступления. Московский гарнизонный военный суд удовлетворил его иск. Васильева обязали лишь оплатить траты на экспертизу в размере 1,5 миллионов рублей. Общая стоимость арестованного у Васильева составила около 1 млрд 159 млн руб. Кроме недвижимости суд конфисковал Lexus LX450D, коллекцию из 17 экземпляров преимущественно золотых наручных часов и около 7 млн долларов. Часы и валюту Васильеву удалось вернуть после снятия судом с них ареста вместе с прекращением своего уголовного преследования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мосгорсуд отказался конфисковать 62 земельных участках и семь домов у родственников бывшего майора ФСБ Андрея Васильева, освобожденного от ответственности по делу о мошенничестве в особо крупном размере из-за истечения сроков давности. В первой инстанции судья признал неподтвержденными активами семьи Васильева только 28 из 90 земельных участков, которые указывала Генпрокуратура. «Поскольку районный судья Евгений Яблоков признал неподтвержденными покупками лишь малую часть активов господ Васильевых — 28 из 90 земельных участков и один из восьми домов в Подмосковье — надзорное ведомство (Генпрокуратура — прим. URA.RU) в своем апелляционном представлении попросило Мосгорсуд пересмотреть его решение», — сообщает «Коммерсант». Однако после пересмотра дела «было не только сохранено в силе решение суда первой инстанции, обратившего в доход государства лишь 28 участков, но и ответчику, бывшему подчиненному чекиста-миллиардера Кирилла Черкалина, возвращен один из домов». По решению суда, конфискации подлежала только недвижимость, поступившая в семью с момента принятия 1 января 2013 года «антикоррупционного» закона №230, обязавшего госслужащих и членов их семей декларировать свои крупные приобретения. 19 марта 2014 года Андрей Васильев был уволен из ФСБ, действие закона на него перестало распространяться. Претензия Генпрокуратуры была отклонена. В 2019 году были задержаны шесть сотрудников ФСБ, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей. В их числе — Андрей Васильев. Адвокат экс-майора Александр Гофштейн попросил о прекращении уголовного дела из-за истечения срока давности преступления. Московский гарнизонный военный суд удовлетворил его иск. Васильева обязали лишь оплатить траты на экспертизу в размере 1,5 миллионов рублей. Общая стоимость арестованного у Васильева составила около 1 млрд 159 млн руб. Кроме недвижимости суд конфисковал Lexus LX450D, коллекцию из 17 экземпляров преимущественно золотых наручных часов и около 7 млн долларов. Часы и валюту Васильеву удалось вернуть после снятия судом с них ареста вместе с прекращением своего уголовного преследования.