17 февраля 2022
16 февраля 2022

В Челябинске подросток получил ожоги 80% тела при взрыве

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский государственный медицинский университет. Екатеринбург, ожоговое отделение, ожог, маникен, перевязка, перевязочная, дисмургия
Подросток получил ожоги третьей степени тяжести Фото:

Подросток из Южноуральска (Челябинская область) после взрыва самогонного аппарата в квартире получил ожоги 80% тела, сообщил URA.RU источник. Мальчик был доставлен в горбольницу с ожогами третьей степени тяжести.

«Подросток получил тяжелейшие ожоги тела. Врачами диагностировано поражение 80% тела», — сообщил URA.RU источник.

Источник добавил, что во время взрыва 14-летний подросток находился в доме с братом. Родители мальчика были разведены. Отец растил двоих детей. Мать жила с другим мужчиной, от которого родила ребенка. В министерстве социальных отношений региона заявили, что проверяют информацию о семье.

По данным URA.RU, отец производил самогон на продажу. В квартире, где произошел взрыв, обнаружили более 100 литров контрафактного алкоголя.

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Подросток из Южноуральска (Челябинская область) после взрыва самогонного аппарата в квартире получил ожоги 80% тела, сообщил URA.RU источник. Мальчик был доставлен в горбольницу с ожогами третьей степени тяжести. «Подросток получил тяжелейшие ожоги тела. Врачами диагностировано поражение 80% тела», — сообщил URA.RU источник. Источник добавил, что во время взрыва 14-летний подросток находился в доме с братом. Родители мальчика были разведены. Отец растил двоих детей. Мать жила с другим мужчиной, от которого родила ребенка. В министерстве социальных отношений региона заявили, что проверяют информацию о семье. По данным URA.RU, отец производил самогон на продажу. В квартире, где произошел взрыв, обнаружили более 100 литров контрафактного алкоголя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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