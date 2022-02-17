В Челябинске подросток получил ожоги 80% тела при взрыве

Подросток получил ожоги третьей степени тяжести Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подросток из Южноуральска (Челябинская область) после взрыва самогонного аппарата в квартире получил ожоги 80% тела, сообщил URA.RU источник. Мальчик был доставлен в горбольницу с ожогами третьей степени тяжести.

«Подросток получил тяжелейшие ожоги тела. Врачами диагностировано поражение 80% тела», — сообщил URA.RU источник.

Источник добавил, что во время взрыва 14-летний подросток находился в доме с братом. Родители мальчика были разведены. Отец растил двоих детей. Мать жила с другим мужчиной, от которого родила ребенка. В министерстве социальных отношений региона заявили, что проверяют информацию о семье.

По данным URA.RU, отец производил самогон на продажу. В квартире, где произошел взрыв, обнаружили более 100 литров контрафактного алкоголя.