«Ночь музыки»-2022 в Екатеринбурге планируют провести на улице

18 февраля 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

В прошлом году из-за ковида «Ночь музыки» перенесли за закрытые площадки Фото: Алексей Колчин © URA.RU «Ночь музыки», которая ежегодно проходит в Екатеринбурге, планирует вернуться к прежнему формату проведения фестиваля. Об этом URA.RU сообщил новый исполнительный директор Григорий Колмогоров. «Мы планируем вернутся к форматам, которые были до ковидных ограничений. Это проведение мероприятия на открытых уличных площадках, как и раньше», — рассказал о планах на грядущий фестиваль бывший пресс-атташе фестиваля. В прошлом году «Ночь музыки» прошла 22 октября. Фестиваль пришлось перенести с лета на осень по требованию свердловского оперштаба. Тогда концерты проводились на закрытых площадках, попасть на которые можно было при регистрации на сайте UMN. Кроме этого, организаторов обязали соблюдать меры безопасности — пропускать посетителей в маске и по QR-коду. Ранее организаторы сообщили, что в 2022 году «Ночь музыки» в Екатеринбурге планируется провести 24 июня. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

«Ночь музыки», которая ежегодно проходит в Екатеринбурге, планирует вернуться к прежнему формату проведения фестиваля. Об этом URA.RU сообщил новый исполнительный директор Григорий Колмогоров. «Мы планируем вернутся к форматам, которые были до ковидных ограничений. Это проведение мероприятия на открытых уличных площадках, как и раньше», — рассказал о планах на грядущий фестиваль бывший пресс-атташе фестиваля. В прошлом году «Ночь музыки» прошла 22 октября. Фестиваль пришлось перенести с лета на осень по требованию свердловского оперштаба. Тогда концерты проводились на закрытых площадках, попасть на которые можно было при регистрации на сайте UMN. Кроме этого, организаторов обязали соблюдать меры безопасности — пропускать посетителей в маске и по QR-коду. Ранее организаторы сообщили, что в 2022 году «Ночь музыки» в Екатеринбурге планируется провести 24 июня.