«Ночь музыки»-2022 в Екатеринбурге планируют провести на улице

«Ночь музыки», которая ежегодно проходит в Екатеринбурге, планирует вернуться к прежнему формату проведения фестиваля. Об этом URA.RU сообщил новый исполнительный директор Григорий Колмогоров.
«Мы планируем вернутся к форматам, которые были до ковидных ограничений. Это проведение мероприятия на открытых уличных площадках, как и раньше», — рассказал о планах на грядущий фестиваль бывший пресс-атташе фестиваля.
В прошлом году «Ночь музыки» прошла 22 октября. Фестиваль пришлось перенести с лета на осень по требованию свердловского оперштаба. Тогда концерты проводились на закрытых площадках, попасть на которые можно было при регистрации на сайте UMN. Кроме этого, организаторов обязали соблюдать меры безопасности — пропускать посетителей в маске и по QR-коду. Ранее организаторы сообщили, что в 2022 году «Ночь музыки» в Екатеринбурге планируется провести 24 июня.
«Ночь музыки», которая ежегодно проходит в Екатеринбурге, планирует вернуться к прежнему формату проведения фестиваля. Об этом URA.RU сообщил новый исполнительный директор Григорий Колмогоров. «Мы планируем вернутся к форматам, которые были до ковидных ограничений. Это проведение мероприятия на открытых уличных площадках, как и раньше», — рассказал о планах на грядущий фестиваль бывший пресс-атташе фестиваля. В прошлом году «Ночь музыки» прошла 22 октября. Фестиваль пришлось перенести с лета на осень по требованию свердловского оперштаба. Тогда концерты проводились на закрытых площадках, попасть на которые можно было при регистрации на сайте UMN. Кроме этого, организаторов обязали соблюдать меры безопасности — пропускать посетителей в маске и по QR-коду. Ранее организаторы сообщили, что в 2022 году «Ночь музыки» в Екатеринбурге планируется провести 24 июня.