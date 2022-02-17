17 февраля 2022

«Ночь музыки»-2022 в Екатеринбурге планируют провести на улице

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Ural Music Night 2017. Ночь Музыки. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night
В прошлом году из-за ковида «Ночь музыки» перенесли за закрытые площадки Фото:

«Ночь музыки», которая ежегодно проходит в Екатеринбурге, планирует вернуться к прежнему формату проведения фестиваля. Об этом URA.RU сообщил новый исполнительный директор Григорий Колмогоров.

«Мы планируем вернутся к форматам, которые были до ковидных ограничений. Это проведение мероприятия на открытых уличных площадках, как и раньше», — рассказал о планах на грядущий фестиваль бывший пресс-атташе фестиваля.

В прошлом году «Ночь музыки» прошла 22 октября. Фестиваль пришлось перенести с лета на осень по требованию свердловского оперштаба. Тогда концерты проводились на закрытых площадках, попасть на которые можно было при регистрации на сайте UMN. Кроме этого, организаторов обязали соблюдать меры безопасности — пропускать посетителей в маске и по QR-коду. Ранее организаторы сообщили, что в 2022 году «Ночь музыки» в Екатеринбурге планируется провести 24 июня.

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«Ночь музыки», которая ежегодно проходит в Екатеринбурге, планирует вернуться к прежнему формату проведения фестиваля. Об этом URA.RU сообщил новый исполнительный директор Григорий Колмогоров. «Мы планируем вернутся к форматам, которые были до ковидных ограничений. Это проведение мероприятия на открытых уличных площадках, как и раньше», — рассказал о планах на грядущий фестиваль бывший пресс-атташе фестиваля. В прошлом году «Ночь музыки» прошла 22 октября. Фестиваль пришлось перенести с лета на осень по требованию свердловского оперштаба. Тогда концерты проводились на закрытых площадках, попасть на которые можно было при регистрации на сайте UMN. Кроме этого, организаторов обязали соблюдать меры безопасности — пропускать посетителей в маске и по QR-коду. Ранее организаторы сообщили, что в 2022 году «Ночь музыки» в Екатеринбурге планируется провести 24 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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