Российский фристайлист Ридзик завоевал бронзу на Олимпиаде

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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, фристайл, горные лыжи, зимние виды спорта
Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пекине. В решающем заезде спортсмен из России уступил двум представителям Швейцарии.

Золото завоевал швейцарец Райан Режес. Вторым стал его соотечественник Алекс Фива. На третьем месте Ридзик.

Ранее команда Олимпийский комитет России завоевала серебряную медаль в женской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Российских спортсменов на 12 секунд опередила Швеция. От сборной России выступили Ирина Казакевич (представляет Свердловскую область), Кристина Резцова (ХМАО), Светлана Миронова (Свердловская область) и Ульяна Нигматуллина. Третье место заняла Германия.

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Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пекине. В решающем заезде спортсмен из России уступил двум представителям Швейцарии. Золото завоевал швейцарец Райан Режес. Вторым стал его соотечественник Алекс Фива. На третьем месте Ридзик. Ранее команда Олимпийский комитет России завоевала серебряную медаль в женской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Российских спортсменов на 12 секунд опередила Швеция. От сборной России выступили Ирина Казакевич (представляет Свердловскую область), Кристина Резцова (ХМАО), Светлана Миронова (Свердловская область) и Ульяна Нигматуллина. Третье место заняла Германия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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