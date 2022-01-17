Аналитик заявил о росте цен на продукты на 12% в России

17 января 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

В начале 2022 года сохранятся факторы прошлого года, влияющие на рост цен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России В России продукты питания и стройматериалы подорожали в 2021 году сильнее всего, на 12% и 20% соответственно. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Если брать потребительские товары, то две группы наиболее выросших цен, это продукты питания — больше 12% роста, и строительные материалы — там рост больше 20%. И ту, и другую группу товаров можно отнести к социально значимым. Продукты питания — очевидно, а строительные материалы — практически все россияне в течение года что-то покупают для дома», — сказал Иван Федяков. Аналитик отметил, что при таком росте цен наблюдался и рост доходов населения России. «Мы видим, что на фоне нехватки персонала многие предприятия начали повышать зарплаты, причем в отличие от предыдущих периодов времени, повышение зарплат касалось как высоко квалифицированных специалистов, на них всегда был дефицит, так и низкоквалифицированный персонал», — подчеркнул эксперт. При этом, заявила доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Мария Долгова, в экономике еще остались факторы, которые сохранят тенденцию на рост цен в первые шесть месяцев 2022 года. «Год начался, но те факторы, причины, которые приводят к росту цен, никуда не делись. Если мы говорим про продукты питания, это погодные условия, которые привели к тому урожаю, который был собран осенью. Этот фактор работает не только в нашей стране, но и за рубежом, то есть, цены на пшеницу выросли во всем мире», — уточнила она в беседе с URA.RU. Кандидат экономических наук отметила, что лишь во втором полугодии можно надеяться на снижение темпов инфляции. «В 2022 году в лучшем случае можно ожидать замедление темпов инфляции. Скорее всего, это будет проявляться только летом, во втором полугодии более ярко», — заключила Долгова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России продукты питания и стройматериалы подорожали в 2021 году сильнее всего, на 12% и 20% соответственно. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Если брать потребительские товары, то две группы наиболее выросших цен, это продукты питания — больше 12% роста, и строительные материалы — там рост больше 20%. И ту, и другую группу товаров можно отнести к социально значимым. Продукты питания — очевидно, а строительные материалы — практически все россияне в течение года что-то покупают для дома», — сказал Иван Федяков. Аналитик отметил, что при таком росте цен наблюдался и рост доходов населения России. «Мы видим, что на фоне нехватки персонала многие предприятия начали повышать зарплаты, причем в отличие от предыдущих периодов времени, повышение зарплат касалось как высоко квалифицированных специалистов, на них всегда был дефицит, так и низкоквалифицированный персонал», — подчеркнул эксперт. При этом, заявила доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Мария Долгова, в экономике еще остались факторы, которые сохранят тенденцию на рост цен в первые шесть месяцев 2022 года. «Год начался, но те факторы, причины, которые приводят к росту цен, никуда не делись. Если мы говорим про продукты питания, это погодные условия, которые привели к тому урожаю, который был собран осенью. Этот фактор работает не только в нашей стране, но и за рубежом, то есть, цены на пшеницу выросли во всем мире», — уточнила она в беседе с URA.RU. Кандидат экономических наук отметила, что лишь во втором полугодии можно надеяться на снижение темпов инфляции. «В 2022 году в лучшем случае можно ожидать замедление темпов инфляции. Скорее всего, это будет проявляться только летом, во втором полугодии более ярко», — заключила Долгова.