17 февраля 2022
16 февраля 2022

Потепление оказалось опасным для учебных заведений ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Чистка крыши УрГПУ на Карла Либкнехта. Екатеринбург, уборка снега, зима, снег на крыше, чистка крыши дома
Альпинистов для уборки снега с крыш образовательных учреждений в Надымском районе нет Фото:

В Надымском районе (ЯНАО) в 44 образовательных организациях нет специалистов, освоивших промышленный альпинизм, из-за чего организации не имеют права убирать наледь и снег со своих зданий. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, в Надымском районе ожидается потепление до -5 градусов и снегопад, что может создать вероятность неконтролируемого схода снега.

«В штате образовательных организаций района отсутствуют рабочие, прошедшие в целях выполнения работ по очистке зданий от снега и наледи, специальное обучение и подготовку по программе „промышленный альпинизм“, либо иным аналогичным программам. В этой связи городским прокурором руководителям 44 образовательных учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона при эксплуатации зданий и сооружений», — говорится в сообщении надзорного ведомства ЯНАО.

Помимо этого, прокуратурой было внесено предостережение 14 руководителям управляющих организаций, с требованием не допустить нарушения закона. Зимнее содержание зданий, сооружений и многоквартирных домов находится на особом контроле надзорного ведомства.

URA.RU ранее сообщало, что в ЯНАО на выходных ожидается потепление до 0 градусов. Из-за этого на трех зимниках, соединяющих отдаленные муниципалитеты с большой землей, введут ограничения.

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В Надымском районе (ЯНАО) в 44 образовательных организациях нет специалистов, освоивших промышленный альпинизм, из-за чего организации не имеют права убирать наледь и снег со своих зданий. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, в Надымском районе ожидается потепление до -5 градусов и снегопад, что может создать вероятность неконтролируемого схода снега. «В штате образовательных организаций района отсутствуют рабочие, прошедшие в целях выполнения работ по очистке зданий от снега и наледи, специальное обучение и подготовку по программе „промышленный альпинизм“, либо иным аналогичным программам. В этой связи городским прокурором руководителям 44 образовательных учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона при эксплуатации зданий и сооружений», — говорится в сообщении надзорного ведомства ЯНАО. Помимо этого, прокуратурой было внесено предостережение 14 руководителям управляющих организаций, с требованием не допустить нарушения закона. Зимнее содержание зданий, сооружений и многоквартирных домов находится на особом контроле надзорного ведомства. URA.RU ранее сообщало, что в ЯНАО на выходных ожидается потепление до 0 градусов. Из-за этого на трех зимниках, соединяющих отдаленные муниципалитеты с большой землей, введут ограничения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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