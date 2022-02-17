Замначальника СЖД приехал в ЯНАО для обсуждения важного проекта

Строительство СШХ приехал обсудить один из руководителей РЖД Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Заместитель начальника Северной железной дороги (СЖД) по строительству Олег Захожий приехал в Лабытнанги, чтобы обсудить проект строительства Северного широтного хода. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в транспортной отрасли.

«Скорее всего, он будет осматривать территорию, на которой предстоит начинать реализацию проекта СШХ. Пока не понятно, кто еще будет присутствовать на встрече. Скорее всего, что Захожий встретится с главой региона Дмитрием Артюховым», — рассказал собеседник.

В департаменте транспорта ЯНАО URA.RU сообщили, что о визите ничего не знают. Также был направлен запрос в РЖД. Ответ на момент публикации получен не был.

Артюхов ранее обсудил реализацию проекта СШХ с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. Было упомянуто, что строительство магистрали станет для РЖД самым крупным проектом. Кроме того, регион получил от государства инфраструктурный кредит на эту цель. Значимость проекта отмечал президент РФ Владимир Путин, поставивший задачу запустить его.