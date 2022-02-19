Соратник доктора Лизы рассказала, как стала ее главным помощником

20 февраля 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

В Донецк Доктор Лиза ездила с Ланой Журкиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию Знакомство главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, с ее будущей соратницей Ланой Журкиной началась с вопроса о варке каши. О встрече с Глинкой сама Журкина рассказала в разговоре с URA.RU. «Я прочитала в „ЖЖ“ (блог-платформа „Живой Журнал“ — прим. URA.RU) о том, что Елизавете Петровне нужна помощь „руками“, пришла, спросила, что надо делать. Она говорит: „Кашу варит умеешь?“ Говорю: „Умею“ — „Вари!“. Вот так я сварила кашу и осталась с ней на четыре с половиной года, везде с ней бывала, ездила. И это были не рабочие отношения и не совсем личные, это был некий симбиоз, мы просто вместе проживали жизнь. Когда началась донбасская история и практически все отказались от поездок с Глинкой в Донецк, потому что боялись, мы ездили вдвоем», — поделилась воспоминаниями Лана Журкина. Собеседница агентства подчеркнула, что Доктор Лиза могла решить любые вопросы, но при этом была обычным живым человеком. «Ее пытаются представить некой святой, но на самом деле она просто была настоящим человеком, женщиной, живой, адекватной, которая любила платья, украшения, которая могла и пожалеть, и стукнуть по лбу, которая очень любила свою дачу, флоксы, покупала, сажала, ухаживала за ними. Если бы Елизавета Петровна сейчас была с нами, я думаю, она бы уже находилась в более высоком ранге и была тем самым связующим звеном между некоммерческими организациями и госструктурами, потому что никогда ничего не стеснялась, не боялась. Она могла сказать на заседании, распахнув свои огромные глаза: „Вы людоеды, раз вы принимаете такие законы“. Такой прямоты, чистоты помыслов я еще ни в ком не видела из тех, кто сейчас вхож в более высокие кабинеты», — добавила Журкина. Доктору Лизе 20 февраля исполнилось бы 60 лет. Правозащитник, врач-реаниматолог по образованию, Елизавета Глинка посвятила свою жизнь помощи обездоленным, помогала детям в Донбассе и Сирии. Доктор Лиза трагически погибла 25 декабря 2016 года при крушении в Сочи самолета Ту-154 Минобороны России, летевшего в Сирию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Знакомство главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, с ее будущей соратницей Ланой Журкиной началась с вопроса о варке каши. О встрече с Глинкой сама Журкина рассказала в разговоре с URA.RU. «Я прочитала в „ЖЖ“ (блог-платформа „Живой Журнал“ — прим. URA.RU) о том, что Елизавете Петровне нужна помощь „руками“, пришла, спросила, что надо делать. Она говорит: „Кашу варит умеешь?“ Говорю: „Умею“ — „Вари!“. Вот так я сварила кашу и осталась с ней на четыре с половиной года, везде с ней бывала, ездила. И это были не рабочие отношения и не совсем личные, это был некий симбиоз, мы просто вместе проживали жизнь. Когда началась донбасская история и практически все отказались от поездок с Глинкой в Донецк, потому что боялись, мы ездили вдвоем», — поделилась воспоминаниями Лана Журкина. Собеседница агентства подчеркнула, что Доктор Лиза могла решить любые вопросы, но при этом была обычным живым человеком. «Ее пытаются представить некой святой, но на самом деле она просто была настоящим человеком, женщиной, живой, адекватной, которая любила платья, украшения, которая могла и пожалеть, и стукнуть по лбу, которая очень любила свою дачу, флоксы, покупала, сажала, ухаживала за ними. Если бы Елизавета Петровна сейчас была с нами, я думаю, она бы уже находилась в более высоком ранге и была тем самым связующим звеном между некоммерческими организациями и госструктурами, потому что никогда ничего не стеснялась, не боялась. Она могла сказать на заседании, распахнув свои огромные глаза: „Вы людоеды, раз вы принимаете такие законы“. Такой прямоты, чистоты помыслов я еще ни в ком не видела из тех, кто сейчас вхож в более высокие кабинеты», — добавила Журкина. Доктору Лизе 20 февраля исполнилось бы 60 лет. Правозащитник, врач-реаниматолог по образованию, Елизавета Глинка посвятила свою жизнь помощи обездоленным, помогала детям в Донбассе и Сирии. Доктор Лиза трагически погибла 25 декабря 2016 года при крушении в Сочи самолета Ту-154 Минобороны России, летевшего в Сирию.