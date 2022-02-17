17 февраля 2022

Жительница Кургана готовит иск к перевозчику из-за маршрута

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, рейсовый автобус, вокзал, автобус, пассажиры, отъезд, отток населения
Школьников не довозят до отдаленного поселка Кургана Фото:

Жительница поселка Затобольный (Курган) Елена Аристова, дочь которой высадили из автобуса на дороге, готовит иск к перевозчику. На видео из салона автобуса не было слышно слов водителя и кондуктора, рассказала Аристова URA.RU после комиссии в мэрии.

«17 февраля я была на комиссии по рассмотрению жалоб по вопросам транспортного обслуживания. Никакого решения комиссия не приняла. Нам предоставили видео, на котором не слышно слов кондуктора и водителя, слышно только гул автобуса. Но видно, когда ребенок спросил, идет ли автобус в Затобольный, кондуктор отрицательно покивала головой. Автобус остановился, из него вышел мальчик, а потом моя дочь. Говорилось, что высадили детей на остановке, но такой остановки нет. Я планирую подать иск в суд на перевозчика из-за того, что не все рейсы автобуса №307 заезжали в Затобольный», — рассказала Елена Аристова.

По словам собеседницы, экипаж утверждает, что водитель сказал школьнице, что после Утяка автобус поедет в Затобольный, но девочка решила выйти. Материалы комиссии будут переданы в следственный комитет, который ведет проверку по данному инциденту. Вместе с тем, по словам Аристовой, после скандала все рейсы автобуса №307 стали выполнять заезд в Затобольный.

URA.RU писало, что жительница Кургана обвинила экипаж маршрута №307 в том, что он отказался ехать в Затобольный и высадил девятиклассницу из автобуса на трассе (ранее подобный случай был с пятиклассницей). В пресс-службе администрации Кургана сообщили, что маршрут 307 выполняет отдельные рейсы с заездами на станцию Утяк, в связи с чем заезды в микрорайон Затобольный в некоторых случаях не осуществляются. Однако в случае с подростком, экипаж не отказывался проследовать в Затобольный, девочка вышла из автобуса сама на остановке «Восточный подъезд», уточнили в пресс-службе мэрии.

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Жительница поселка Затобольный (Курган) Елена Аристова, дочь которой высадили из автобуса на дороге, готовит иск к перевозчику. На видео из салона автобуса не было слышно слов водителя и кондуктора, рассказала Аристова URA.RU после комиссии в мэрии. «17 февраля я была на комиссии по рассмотрению жалоб по вопросам транспортного обслуживания. Никакого решения комиссия не приняла. Нам предоставили видео, на котором не слышно слов кондуктора и водителя, слышно только гул автобуса. Но видно, когда ребенок спросил, идет ли автобус в Затобольный, кондуктор отрицательно покивала головой. Автобус остановился, из него вышел мальчик, а потом моя дочь. Говорилось, что высадили детей на остановке, но такой остановки нет. Я планирую подать иск в суд на перевозчика из-за того, что не все рейсы автобуса №307 заезжали в Затобольный», — рассказала Елена Аристова. По словам собеседницы, экипаж утверждает, что водитель сказал школьнице, что после Утяка автобус поедет в Затобольный, но девочка решила выйти. Материалы комиссии будут переданы в следственный комитет, который ведет проверку по данному инциденту. Вместе с тем, по словам Аристовой, после скандала все рейсы автобуса №307 стали выполнять заезд в Затобольный. URA.RU писало, что жительница Кургана обвинила экипаж маршрута №307 в том, что он отказался ехать в Затобольный и высадил девятиклассницу из автобуса на трассе (ранее подобный случай был с пятиклассницей). В пресс-службе администрации Кургана сообщили, что маршрут 307 выполняет отдельные рейсы с заездами на станцию Утяк, в связи с чем заезды в микрорайон Затобольный в некоторых случаях не осуществляются. Однако в случае с подростком, экипаж не отказывался проследовать в Затобольный, девочка вышла из автобуса сама на остановке «Восточный подъезд», уточнили в пресс-службе мэрии.
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