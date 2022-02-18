В Кремле заявили, что Путин ночью спит спокойно

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
У Владимира Путина нет проблем со сном Фото:

Президент РФ Владимир Путин спокойно спит по ночам, однако его пресс-секретарь спит чутко. Такой информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время конференц-колла, отвечая на советующий вопрос.

«Президент спит спокойно. Его пресс-секретарь — не менее спокойно, но чутко», — пояснил представитель Кремля.

Вопрос Пескову про сон президента был задан после вопроса, касающегося обострения ситуации на Донбассе. На этой территории происходит эскалация военного конфликта, это представляет большую опасность, и Кремль уже выразил обеспокоенность.

Президент Владимир Путин получает информацию из множества различных источников, но не смотрит телевизор. Доклады нескольких разных служб оказываются у российского лидера своевременно, пояснял Песков ранее.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин спокойно спит по ночам, однако его пресс-секретарь спит чутко. Такой информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время конференц-колла, отвечая на советующий вопрос. «Президент спит спокойно. Его пресс-секретарь — не менее спокойно, но чутко», — пояснил представитель Кремля. Вопрос Пескову про сон президента был задан после вопроса, касающегося обострения ситуации на Донбассе. На этой территории происходит эскалация военного конфликта, это представляет большую опасность, и Кремль уже выразил обеспокоенность. Президент Владимир Путин получает информацию из множества различных источников, но не смотрит телевизор. Доклады нескольких разных служб оказываются у российского лидера своевременно, пояснял Песков ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...