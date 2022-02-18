В Кремле заявили, что Путин ночью спит спокойно

У Владимира Путина нет проблем со сном Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин спокойно спит по ночам, однако его пресс-секретарь спит чутко. Такой информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время конференц-колла, отвечая на советующий вопрос.

«Президент спит спокойно. Его пресс-секретарь — не менее спокойно, но чутко», — пояснил представитель Кремля.

Вопрос Пескову про сон президента был задан после вопроса, касающегося обострения ситуации на Донбассе. На этой территории происходит эскалация военного конфликта, это представляет большую опасность, и Кремль уже выразил обеспокоенность.

Президент Владимир Путин получает информацию из множества различных источников, но не смотрит телевизор. Доклады нескольких разных служб оказываются у российского лидера своевременно, пояснял Песков ранее.