Режиссер из Екатеринбурга номинирован на премию «Ника»

История номинированного фильма взята из жизни режиссера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фильм креативного продюсера Свердловской киностудии Евгения Григорьева номинирован на премии Национальной кинематографической премии «НИКА» за 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской киностудии в Instagram.

«Фильм „Подельники“ Евгения Григорьева претендует на новые кинонаграды. Режиссер попал в лонг-лист премии „Ника“ в 14 номинациях. Среди номинаций — „Открытие года“, „Лучшая режиссерская работа“, „Лучшая сценарная работа“ и, самое главное, „Лучший игровой фильм“. Поздравляем нашего креативного продюсера», — говорится в сообщении от Свердловской киностудии.

Фильм «Подельники» основан на реальных событиях из жизни режиссера Евгения Григорьева. Главные роли сыграли Юра Борисов, Елизавета Янковская, Павел Деревянко и Ярослав Могильников. Кинокартина рассказывает о 10-летнем деревенском мальчике Илье, у которого убили отца, и он решает наказать преступника. Фильм получил субсидию от Министерства культуры РФ.



Свердловская киностудия начала активную перезагрузку. Так с апреля прошлого года сменилось руководство киностудии, а осенью стартовала киношкола, выпускники которой поехали на стажировку Netflix. Сейчас на базе студии снимают три фильма, один из которых об истории Уральского добровольческого танкового корпуса.

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