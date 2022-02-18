В Госдуме хотят запретить производителям уменьшать упаковки

18 февраля 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

В России уменьшились упаковки некоторых товаров, но цены на них — нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России При рассмотрении законопроекта «О защите прав потребителей» производителям могут перекрыть возможность уменьшать упаковки с целью сохранения цены товар. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Терентьев. Ранее стало известно, что производители начали уменьшать размер упаковки своих продуктов, при это цена на них остается прежней. Причиной этому бизнес назвал рост стоимости продуктов в России. «Вчера как раз на заседании комитета рассматривали во втором чтении закон „О защите прав потребителей“. Закон очень жесткий, это поручение президента, и допоздна было рассмотрение. Мы заслушивали и бизнес, и власть по этим вопросам. Это тоже одна из скрытых форм нарушения прав потребителей. Цену оставят прежней, но уберут 200 грамм, фактически обман. Вот такая моя позиция. Я читал эту новость, и для себя зарубочку оставил, когда будет во втором чтении рассмотрение этого законопроекта, я думаю, что мы попробуем эту лазейку тоже перекрыть», — сказал URA.RU Александр Терентьев. Как отметил парламентарий, законопроект будет направлен на защиту интересов каждого человека в стране. «Мы все с вами потребители, каждый человек живущий в стране. И товаров потребители, и услуг потребители, поэтому производители, система торговли всегда ищут для себя, как в очень мягкой форме найти для себя возможности. Наша задача законодательство построить таким образом, чтобы минимизировать риски обмана потребителя. Будем думать, что с этим делать», — добавил он. Однако, предупредил депутат Госдумы, граждане сами должны контролировать, в какой упаковке они приобретают продукт. «Если честно, то каждый человек, когда заходит в магазин что-то покупать, он должен читать. И вот наша задача шрифт сделать больше, чтобы читабельный был. Это и состав, и условия, которые там прописаны, то есть, количество, стоимость и так далее, то есть, все, что как потребителю нам с вами необходимо. Мы же не можем сказать: нет, фасовать только в такую упаковку», — заключил Александр Терентьев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При рассмотрении законопроекта «О защите прав потребителей» производителям могут перекрыть возможность уменьшать упаковки с целью сохранения цены товар. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Терентьев. Ранее стало известно, что производители начали уменьшать размер упаковки своих продуктов, при это цена на них остается прежней. Причиной этому бизнес назвал рост стоимости продуктов в России. «Вчера как раз на заседании комитета рассматривали во втором чтении закон „О защите прав потребителей“. Закон очень жесткий, это поручение президента, и допоздна было рассмотрение. Мы заслушивали и бизнес, и власть по этим вопросам. Это тоже одна из скрытых форм нарушения прав потребителей. Цену оставят прежней, но уберут 200 грамм, фактически обман. Вот такая моя позиция. Я читал эту новость, и для себя зарубочку оставил, когда будет во втором чтении рассмотрение этого законопроекта, я думаю, что мы попробуем эту лазейку тоже перекрыть», — сказал URA.RU Александр Терентьев. Как отметил парламентарий, законопроект будет направлен на защиту интересов каждого человека в стране. «Мы все с вами потребители, каждый человек живущий в стране. И товаров потребители, и услуг потребители, поэтому производители, система торговли всегда ищут для себя, как в очень мягкой форме найти для себя возможности. Наша задача законодательство построить таким образом, чтобы минимизировать риски обмана потребителя. Будем думать, что с этим делать», — добавил он. Однако, предупредил депутат Госдумы, граждане сами должны контролировать, в какой упаковке они приобретают продукт. «Если честно, то каждый человек, когда заходит в магазин что-то покупать, он должен читать. И вот наша задача шрифт сделать больше, чтобы читабельный был. Это и состав, и условия, которые там прописаны, то есть, количество, стоимость и так далее, то есть, все, что как потребителю нам с вами необходимо. Мы же не можем сказать: нет, фасовать только в такую упаковку», — заключил Александр Терентьев.