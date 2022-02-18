Свердловские власти договорились с диаспорами после ЧП с южанами

Олег Чемезов встретился с лидерами свердловских диаспор Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Лидеры семи свердловских диаспор согласились на предложение властей совместно работать над адаптацией мигрантов и воспитании толерантности у молодежи. Такое решение было принято на встрече вице-губернатора Олега Чемезова с главами общин после нападения банды южан-подростков на двух жительниц Екатеринбурга.

«Уверен — это [проявление агрессии со стороны молодежи] не вопрос национальности. В каждой культуре и религии заложены такие базовые ценности, как уважительное отношение к старшим, к женщине, забота о детях. Если где-то происходит сбой или — более того — преступление, то, скорее всего, проблема возникла гораздо раньше, в ходе воспитания и становления личности», — обратился Чемезов к лидерам диаспор, его слова передает областной департамент информполитики.

Представители общин в ответ «выразили готовность участвовать в дальнейшем диалоге» по воспитанию молодых людей. Отдельно главы объединений заметили, что нынешнюю миграционную политику требует доработать в части социальной и культурной адаптации мигрантов. Известно, что в совещании участвовали лидеры семи диаспор: азербайджанской, армянской, казахской, киргизской, таджикской, талышской и узбекской.

Чемезов пригласил представителей диаспор на разговор утром 18 февраля. Встреча состоялась по указанию губернатора Евгения Куйвашева, который потребовал разобраться в истории с нападением банды подростков на женщин в Екатеринбурге. 11 февраля между юными уроженцами Азербайджана и пассажиркой автобуса №57 случился конфликт: молодые люди приставали к девушке, а затем избили ее саму и ее мать. Через несколько дней подозреваемых стали задерживать и отправлять в СИЗО.

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