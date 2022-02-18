Подростка, напавшего на женщин в Екатеринбурге, отправили в СИЗО

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, уголовное дело, прокурор, зал суда, судебное заседание, судебный процесс
Заседание по делу подростков состоялось 18 февраля Фото:

Подросток-южанин, подозревающийся в избиении двух женщин в Екатеринбурге, помещен в СИЗО почти на два месяца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Железнодорожного райсуда Екатеринбурга.

«Несовершеннолетнему обвиняемому в преступлении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток», — сообщили в пресс-службе. В СИЗО он пробудет до 12 апреля. До этой даты ему должны или продлить арест, или вынести приговор.

Подростку вменяют причинение вреда средней тяжести и хулиганство. Его другу, находившимися рядом во время избиения, вменяют только хулиганство.

По версии следствия, подростки издевались над девушкой в автобусе, дергали ее за шапку. Она позвонила своей маме и попросила встретить на конечной остановке. Там подозреваемый избил обеих, сломав старшей ногу. Она была госпитализирована. Делом занялся губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал разобраться с подростками. Расследование инцидента взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Подросток-южанин, подозревающийся в избиении двух женщин в Екатеринбурге, помещен в СИЗО почти на два месяца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Железнодорожного райсуда Екатеринбурга. «Несовершеннолетнему обвиняемому в преступлении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток», — сообщили в пресс-службе. В СИЗО он пробудет до 12 апреля. До этой даты ему должны или продлить арест, или вынести приговор. Подростку вменяют причинение вреда средней тяжести и хулиганство. Его другу, находившимися рядом во время избиения, вменяют только хулиганство. По версии следствия, подростки издевались над девушкой в автобусе, дергали ее за шапку. Она позвонила своей маме и попросила встретить на конечной остановке. Там подозреваемый избил обеих, сломав старшей ногу. Она была госпитализирована. Делом занялся губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал разобраться с подростками. Расследование инцидента взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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