Курганскому омбудсмену подарили отпуск в армии

Уполномоченный по правам человека Борис Шалютин (в центре) отслужил в армии полтора года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ко Дню защитника Отечества уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин вспомнил армейскую историю. Ему неожиданно дали отпуск, который был не положен. Своим рассказом омбудсмен поделился с URA.RU.

В то время срочники служили два года. А Шалютин, так как пошел в армию после института — полтора. К 23 февраля обычно объявлялся приказ об отпусках, но полуторагодичникам в той части их в принципе не давали. «Представление на отпуск командиру части от нашей батареи в тот раз понес замполит. Генерал то ли был не в духе, то ли просто решил, что слишком много, вычеркнул несколько фамилий и отдал замполиту, чтобы тот отнес в машбюро для внесения в приказ», — пояснил уполномоченный.

Далее замполит по дороге в соседний кабинет вместо одного из зачеркнутых взял и вписал Шалютина. При этом фамилии были похожи, что можно было принять за чисто техническую правку. «Уж не знаю, что им двигало, скорее всего, просто разозлился, обидно стало за подчиненных, но рисковал он сильно. Так или иначе, подарок на 23 февраля я получил хороший, причем отпуск попал еще и на день рождения, так что свое 25-летие я встретил дома», — рассказал омбудсмен.

23 февраля — День защитника Отечества. Он получил такое название в 1993 году. С тех пор в этот день принято поздравлять всех мужчин, а также чтить память солдат, погибших в военных действиях.

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