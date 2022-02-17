Взрыв вагона со взрывчаткой произошел в Катайске ровно 70 лет назад Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

В ГУ МЧС по Курганской области почтили память пожарных, погибших при взрыве железнодорожного вагона, груженного взрывчаткой 70 лет назад в Катайске. Мероприятия, посвященные памятной дате и подвигу пожарных, прошли в структурных подразделениях ведомства, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«18 февраля — 70-я годовщина со дня трагедии, которая произошла в городе Катайске. В этот день в 1952 году около половины девятого утра на окраине города, на 143 километре железной дороги Екатеринбург-Курган прогремел мощный взрыв железнодорожного вагона, груженного взрывчатым веществом, весом 18 тонн», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На тушение пожара поезда оперативно прибыла машина с пожарным расчетом, но она оказалась в эпицентре взрыва. В результате весь караул погиб на боевом посту. Это Александр Кокшаров (начальник части), Анатолий Филаретов, Александр Богдашев, Михаил Истомин, Надежда Шелементьева. Памятник погибшим открыли в арке напротив пожарной в сентябре 2012 года. Сегодня личный состав 26 пожарно-спасательной части возложил к нему цветы.

На сайте «Катайск — это мой город» сообщается, что взрыв был такой силы, что стекла были выбиты не только в городе, но и в близлежащих селах. У некоторых домов снесло крыши, обвалились потолки. Сообщается, что ударная волна дошла до соседних городов — Далматово и Каменск-Уральский. На место трагедии выезжал маршал Георгий Жуков, на тот момент — командующий Уральским военным округом.

Сотрудники МЧС возложили цветы к памятнику погибшим пожарным Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

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