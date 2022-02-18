Мэр Екатеринбурга вернул лидера «Таганского ряда» на выборы. Он не хотел спонсировать кампанию

18 февраля 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Анатолий Никифоров будет поддерживать кандидата от «Единой России», несмотря на то, что это не его человек Фото: Анна Майорова © URA.RU Директор ЗАО «Таганский ряд», экс-депутат заксобрания Анатолий Никифоров, про которого говорили, что он не будет спонсировать «Единую Россию» на довыборах в гордуму Екатеринбурга по Верх-Исетскому округу №2, изменил позицию. На это, по словам источника URA.RU, указывает встреча мэра Алексея Орлова с Никифоровым, состоявшаяся на этой неделе. О том, что Никифоров не намерен вкладываться в кампанию, URA.RU со ссылкой на источники писало 10 января. Это объясняли тем, что в конце 2021-го, когда Орлов решал, кто пойдет на довыборы от мэрии и «Единой России», Никифорова, прежде контролировавшего Верх-Исетский округ №2, отстранили от подбора кандидатуры. Перед Новым годом Орлов, по данным агентства, встретился с Никифоровым и якобы заключил с ним джентельменское соглашение: бизнесмен не будет интриговать в округе и поддерживать оппозицию в пику горадминистрации. «Это был, скорее, символический жест. Никифоров, ориентированный на систему, никогда бы на такое и не пошел. Более того, впоследствии Анатолий Владимирович высказал готовность посильно помогать мэрии и партии на этих довыборах. На днях они [Орлов и Никифоров] встречались, чтобы обсудить ход [избирательной] кампании», — поделился инсайдер. Дозвониться до самого Анатолия Никифорова к моменту публикации не удалось. По имеющимся у редакции номерам бизнесмен был недоступен. Статья по теме Мэр Екатеринбурга забирает у «Таганского ряда» место в гордуме В Верх-Исетском округе «Единую Россию» и мэрию на довыборах представляет директор школы №168 Татьяна Вяткина. Довыборы также пройдут в Ленинском округе №10. Здесь Орлов применил аналогичный подход: ГК «Ренова», контролировавшая округ, так же, как и Никифоров, не участвовала в кастинге. И по этому округу от власти тоже идет директор школы — Александра Журавлева (№140). Поддержка бюджетниц обусловлена тем, что Орлов желает видеть в гордуме людей, зависимых от него, а не от бизнеса. В Ленинском округе понимание по якорному спонсору было изначально, утверждает источник в муниципальной власти. Вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков — один из богатейших областных депутатов, экс-гендиректор «РСГ-Академическое» («дочка» «Реновы») — включился в кампанию с первых дней. Довыборы по обоим округам намечены на 27 марта. Перед этим пройдет десятидневное досрочное голосование. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Директор ЗАО «Таганский ряд», экс-депутат заксобрания Анатолий Никифоров, про которого говорили, что он не будет спонсировать «Единую Россию» на довыборах в гордуму Екатеринбурга по Верх-Исетскому округу №2, изменил позицию. На это, по словам источника URA.RU, указывает встреча мэра Алексея Орлова с Никифоровым, состоявшаяся на этой неделе. О том, что Никифоров не намерен вкладываться в кампанию, URA.RU со ссылкой на источники писало 10 января. Это объясняли тем, что в конце 2021-го, когда Орлов решал, кто пойдет на довыборы от мэрии и «Единой России», Никифорова, прежде контролировавшего Верх-Исетский округ №2, отстранили от подбора кандидатуры. Перед Новым годом Орлов, по данным агентства, встретился с Никифоровым и якобы заключил с ним джентельменское соглашение: бизнесмен не будет интриговать в округе и поддерживать оппозицию в пику горадминистрации. «Это был, скорее, символический жест. Никифоров, ориентированный на систему, никогда бы на такое и не пошел. Более того, впоследствии Анатолий Владимирович высказал готовность посильно помогать мэрии и партии на этих довыборах. На днях они [Орлов и Никифоров] встречались, чтобы обсудить ход [избирательной] кампании», — поделился инсайдер. Дозвониться до самого Анатолия Никифорова к моменту публикации не удалось. По имеющимся у редакции номерам бизнесмен был недоступен. В Верх-Исетском округе «Единую Россию» и мэрию на довыборах представляет директор школы №168 Татьяна Вяткина. Довыборы также пройдут в Ленинском округе №10. Здесь Орлов применил аналогичный подход: ГК «Ренова», контролировавшая округ, так же, как и Никифоров, не участвовала в кастинге. И по этому округу от власти тоже идет директор школы — Александра Журавлева (№140). Поддержка бюджетниц обусловлена тем, что Орлов желает видеть в гордуме людей, зависимых от него, а не от бизнеса. В Ленинском округе понимание по якорному спонсору было изначально, утверждает источник в муниципальной власти. Вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков — один из богатейших областных депутатов, экс-гендиректор «РСГ-Академическое» («дочка» «Реновы») — включился в кампанию с первых дней. Довыборы по обоим округам намечены на 27 марта. Перед этим пройдет десятидневное досрочное голосование.