Довыборы в гордуму Екатеринбурга намечены на 27 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-депутат свердловского заксобрания, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров, которого долгое время называли одним из спонсоров «Единой России», не будет финансировать промэрского кандидата на довыборах в гордуму Екатеринбурга по Верх-Исетскому округу №2. По словам источника URA.RU, близкого к бизнесмену, это связано с тем, что Никифоров не участвовал в подборе кандидатуры.

Как писало URA.RU, с большой долей вероятности мэрию на довыборах в Верх-Исетском округе представит директор школы №168 Татьяна Вяткина. На ее фамилии, как утверждают источники, остановился мэр Алексей Орлов, желающий иметь в думе людей, зависящих исключительно от него. При этом у Никифорова, чей депутат — Сергей Мелехин — представлял округ до перехода в заксобрание, был свой кандидат.

«Анатолий Владимирович не стал спорить [с Орловым]. Но и помогать деньгами не будет. Потому что какой смысл, если человек не его?» — объяснил собеседник, погруженный в ситуацию. Источник агентства в мэрии заявил, что не считает это проблемой. «Это же довыборы, явка будет низкой, поэтому главное — безошибочно сработать с админресурсом», — объяснил он.

Дозвониться до Анатолия Никифорова и вице-мэра по политике и СМИ Сергея Плахотина, который отвечает за довыборы, к моменту публикации не удалось. Из общения с другими участниками событий следует, что Верх-Исетский округ №2 может стать проблемой для властей. На довыборах в ноябре 2020-го в Верх-Исетском округе №4 промэрский кандидат — Антон Швалев — едва не уступил представителю «Яблока» Владиславу Постникову. Чиновников тогда спасло досрочное голосование, на которое привлекли бюджетников. Поскольку есть опасения, что Постников заявится на довыборы и в этом году, фамилию кандидата — Татьяны Вяткиной — скрывали до последнего.

Довыборы пройдут и в Ленинском округе №10. На них Орлов также отправляет директора — Александру Журавлеву из школы №140. Прежде территорию в гордуме представлял человек от ГК «Ренова» — Николай Смирнягин (с 10 января он глава Академического района). Будет ли холдинг помогать Журавлевой, пока не известно.

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