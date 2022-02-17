Отец похищенного курганца просит наказать кавказских силовиков

Курганец написал заявление руководителю СУ СК КБР о похищении сына Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Житель Кургана Михаил Попов написал заявление руководителю следственного управления СК Кабардино-Балкарской Республики. Он просит привлечь к уголовной ответственности оперативных сотрудников и следователя СО ОМВД по Черекскому району КБР за похищение сына, превышение должностных полномочий и служебный подлог (заявление есть в распоряжении URA.RU).

«Прошу привлечь к уголовной ответственности следователя СО ОМВД России по Черекскому району КБР и оперативных сотрудников КБР, исполнявших постановление о принудительном приводе Попова В.М., за совершение преступлений, предусмотренных по ст. 126 УК РФ „Похищение человека“, ст. 286 УК РФ „Превышение должностных полномочий“. Следователя — по ст. 292 УК.РФ „Служебный подлог“», — говорится в обращении Михаила Попова руководителю СУ СК КБР.

Заявитель пояснил, что сын участвовал во всех следственных действиях, которые проводили сотрудники из КБР в Кургане. Силовики снимали копии документов для дела в Курганском городском суде и были осведомлены о наличие у Попова В.М. подписки о невыезде. Отмечается, что представитель Попова неоднократно по телефону общалась с силовиками из КБР по делу подзащитного. 16 февраля защитник сообщила оперативникам о ложной информации в постановлении о приводе, где было указано, что Попову направлялись повестки о вызове в ОМВД по Черекскому району в поселок Кашхатау, что он их проигнорировал и о причинах неявки не уведомил следователя. Повестки Попов не получал, о подписке о невыезде говорил. Но оперативники применили наручники, посадили курганца в автомобиль без госномеров и уехали в неизвестном направлении.

Ранее URA.RU писало, что 22-летний ранее не судимый курганец, которого кавказские силовики вывезли из региона на автомобиле без номеров, подозревается в мошенничестве при продаже велосипедов через сайт объявлений. Михаил Попов написал заявление о похищении сына в УМВД, СК и прокуратуру Курганской области. Он также обратился к уполномоченному по правам человека Борису Шалютину. URA.RU направило запрос в МВД Кабардино-Балкарской республики с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ не поступил.

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