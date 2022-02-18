Журналистов URA.RU задержали в Донбассе. «Ситуация накалена»

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Российское Информационное Агентство URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, ura ru
Корреспондентов агентства задержали люди в камуфляже Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Сотрудников информационного агентства URA.RU задержали в здании правительства непризнанной Донецкой народной республики. Но отпустили после проверки документов. Об этом рассказал журналист, находящийся на месте событий.

«Таксист с границы привез нас в здание правительства, там нас задержали люди в камуфляже без опознавательных знаков. Ситуация настолько накалена, что задерживают всех, кто кажется подозрительным. Нас продержали 2 часа и отпустили после определения статуса журналистов и проверки аккредитации», — описал он ситуацию.

Ранее журналист сообщал, что из Донецка массово эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. Однако мужчин за пределы территории не выпускают.

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Сотрудников информационного агентства URA.RU задержали в здании правительства непризнанной Донецкой народной республики. Но отпустили после проверки документов. Об этом рассказал журналист, находящийся на месте событий. «Таксист с границы привез нас в здание правительства, там нас задержали люди в камуфляже без опознавательных знаков. Ситуация настолько накалена, что задерживают всех, кто кажется подозрительным. Нас продержали 2 часа и отпустили после определения статуса журналистов и проверки аккредитации», — описал он ситуацию. Ранее журналист сообщал, что из Донецка массово эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. Однако мужчин за пределы территории не выпускают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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