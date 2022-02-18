Сотрудников информационного агентства URA.RU задержали в здании правительства непризнанной Донецкой народной республики. Но отпустили после проверки документов. Об этом рассказал журналист, находящийся на месте событий.
«Таксист с границы привез нас в здание правительства, там нас задержали люди в камуфляже без опознавательных знаков. Ситуация настолько накалена, что задерживают всех, кто кажется подозрительным. Нас продержали 2 часа и отпустили после определения статуса журналистов и проверки аккредитации», — описал он ситуацию.
Ранее журналист сообщал, что из Донецка массово эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. Однако мужчин за пределы территории не выпускают.
Сотрудников информационного агентства URA.RU задержали в здании правительства непризнанной Донецкой народной республики. Но отпустили после проверки документов. Об этом рассказал журналист, находящийся на месте событий. «Таксист с границы привез нас в здание правительства, там нас задержали люди в камуфляже без опознавательных знаков. Ситуация настолько накалена, что задерживают всех, кто кажется подозрительным. Нас продержали 2 часа и отпустили после определения статуса журналистов и проверки аккредитации», — описал он ситуацию. Ранее журналист сообщал, что из Донецка массово эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. Однако мужчин за пределы территории не выпускают.