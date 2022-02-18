18 февраля 2022

Путин объявил призыв запасников на военные сборы

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Указ Владимира Путина вступает в силу 18 февраля Фото:

Россияне, пребывающие в запасе, призваны на военные сборы. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

«Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в указе Владимира Путина, который опубликован на сайте правовой информации. Проведение призыва поручено правительству России и органам исполнительной власти субъектов. Указ главы государства вступает в силу 18 февраля.

Ранее сообщалось, что в России пройдут плановые учения под руководством Владимира Путина. Совместные российско-белорусские учения закончатся 20 февраля. Путин подчеркнул, что учения Союзного государства никому не угрожают, передает RT. Генерал-майор Сергей Липовой отметил, что учения РФ с Белоруссией стали неприятным сигналом для Запада, пишет телеканал 360.

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Россияне, пребывающие в запасе, призваны на военные сборы. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. «Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в указе Владимира Путина, который опубликован на сайте правовой информации. Проведение призыва поручено правительству России и органам исполнительной власти субъектов. Указ главы государства вступает в силу 18 февраля. Ранее сообщалось, что в России пройдут плановые учения под руководством Владимира Путина. Совместные российско-белорусские учения закончатся 20 февраля. Путин подчеркнул, что учения Союзного государства никому не угрожают, передает RT. Генерал-майор Сергей Липовой отметил, что учения РФ с Белоруссией стали неприятным сигналом для Запада, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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