Путин объявил призыв запасников на военные сборы

Россияне, пребывающие в запасе, призваны на военные сборы. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.
«Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в указе Владимира Путина, который опубликован на сайте правовой информации. Проведение призыва поручено правительству России и органам исполнительной власти субъектов. Указ главы государства вступает в силу 18 февраля.
Россияне, пребывающие в запасе, призваны на военные сборы. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. «Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в указе Владимира Путина, который опубликован на сайте правовой информации. Проведение призыва поручено правительству России и органам исполнительной власти субъектов. Указ главы государства вступает в силу 18 февраля. Ранее сообщалось, что в России пройдут плановые учения под руководством Владимира Путина. Совместные российско-белорусские учения закончатся 20 февраля. Путин подчеркнул, что учения Союзного государства никому не угрожают, передает RT. Генерал-майор Сергей Липовой отметил, что учения РФ с Белоруссией стали неприятным сигналом для Запада, пишет телеканал 360.