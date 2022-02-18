В России пройдут военные учения под руководством Путина

В России пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания под руководством президента Владимира Путина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«19 февраля 2022 года под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — передает сообщение Минобороны» РИА «Новости». Отмечается, что в учениях буду задействованы средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов.
В России пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания под руководством президента Владимира Путина. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «19 февраля 2022 года под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — передает сообщение Минобороны» РИА «Новости». Отмечается, что в учениях буду задействованы средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов. Россия и Беларусь ранее начали совместные военные учения. Они завершатся 20 февраля. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для «вторжения» на Украину. Президент РФ Владимир Путин пообещал лидеру Франции Эммануэлю Макрону вывести военных РФ с территории Беларуси после окончания проверки боеготовности.