В России пройдут военные учения под руководством Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Под руководством Путина в РФ проведут плановые пуски баллистических и крылатых ракет Фото:

В России пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания под руководством президента Владимира Путина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«19 февраля 2022 года под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — передает сообщение Минобороны» РИА «Новости». Отмечается, что в учениях буду задействованы средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов.

Россия и Беларусь ранее начали совместные военные учения. Они завершатся 20 февраля. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для «вторжения» на Украину. Президент РФ Владимир Путин пообещал лидеру Франции Эммануэлю Макрону вывести военных РФ с территории Беларуси после окончания проверки боеготовности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания под руководством президента Владимира Путина. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «19 февраля 2022 года под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — передает сообщение Минобороны» РИА «Новости». Отмечается, что в учениях буду задействованы средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов. Россия и Беларусь ранее начали совместные военные учения. Они завершатся 20 февраля. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для «вторжения» на Украину. Президент РФ Владимир Путин пообещал лидеру Франции Эммануэлю Макрону вывести военных РФ с территории Беларуси после окончания проверки боеготовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...