Байден: Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину

Президент России Владимир Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину и захвате Киева. Об этом заявил американские лидер Джо Байден на выступлении в Белом доме, которое транслировалось на YouTube.
«Да, я уверен», — заявил Джо Байден, отвечая на вопрос об уверенности в том, что Путин намерен «напасть» на Украину. Он отметил, что у США «есть серьезные разведывательные возможности».
Американский президент рассказал, что есть основания предполагать, что российские войска вторгнутся на Украину в ближайшие дни. «И мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев!», — подчеркнул Джо Байден.
Президент России Владимир Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину и захвате Киева. Об этом заявил американские лидер Джо Байден на выступлении в Белом доме, которое транслировалось на YouTube. «Да, я уверен», — заявил Джо Байден, отвечая на вопрос об уверенности в том, что Путин намерен «напасть» на Украину. Он отметил, что у США «есть серьезные разведывательные возможности». Американский президент рассказал, что есть основания предполагать, что российские войска вторгнутся на Украину в ближайшие дни. «И мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев!», — подчеркнул Джо Байден. Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию во вторжениях в Европу. Байден назвал новые сроки «вторжения» РФ на Украину. В Кремле заявили, что новые даты «вторжения» являются информационными вбросами.