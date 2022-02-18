Байден: Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину 19 февраля 2022 в 03:36 Размер текста - 17 + По словам Джо Байдена, у США есть основания полагать, что РФ «вторгнется» на Украину в ближайшие дни Фото: Evan Vucci AP/TASS новость из сюжета Война на Украине Президент России Владимир Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину и захвате Киева. Об этом заявил американские лидер Джо Байден на выступлении в Белом доме, которое транслировалось на YouTube. «Да, я уверен», — заявил Джо Байден, отвечая на вопрос об уверенности в том, что Путин намерен «напасть» на Украину. Он отметил, что у США «есть серьезные разведывательные возможности». Американский президент рассказал, что есть основания предполагать, что российские войска вторгнутся на Украину в ближайшие дни. «И мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев!», — подчеркнул Джо Байден. Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию во вторжениях в Европу. Байден назвал новые сроки «вторжения» РФ на Украину. В Кремле заявили, что новые даты «вторжения» являются информационными вбросами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент России Владимир Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину и захвате Киева. Об этом заявил американские лидер Джо Байден на выступлении в Белом доме, которое транслировалось на YouTube. «Да, я уверен», — заявил Джо Байден, отвечая на вопрос об уверенности в том, что Путин намерен «напасть» на Украину. Он отметил, что у США «есть серьезные разведывательные возможности». Американский президент рассказал, что есть основания предполагать, что российские войска вторгнутся на Украину в ближайшие дни. «И мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев!», — подчеркнул Джо Байден. Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию во вторжениях в Европу. Байден назвал новые сроки «вторжения» РФ на Украину. В Кремле заявили, что новые даты «вторжения» являются информационными вбросами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям