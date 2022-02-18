18 февраля 2022

Байден: Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину

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Джо Байден, байден джо
По словам Джо Байдена, у США есть основания полагать, что РФ «вторгнется» на Украину в ближайшие дни Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент России Владимир Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину и захвате Киева. Об этом заявил американские лидер Джо Байден на выступлении в Белом доме, которое транслировалось на YouTube.

«Да, я уверен», — заявил Джо Байден, отвечая на вопрос об уверенности в том, что Путин намерен «напасть» на Украину. Он отметил, что у США «есть серьезные разведывательные возможности».

Американский президент рассказал, что есть основания предполагать, что российские войска вторгнутся на Украину в ближайшие дни. «И мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев!», — подчеркнул Джо Байден.

Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию во вторжениях в Европу. Байден назвал новые сроки «вторжения» РФ на Украину. В Кремле заявили, что новые даты «вторжения» являются информационными вбросами.

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Президент России Владимир Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину и захвате Киева. Об этом заявил американские лидер Джо Байден на выступлении в Белом доме, которое транслировалось на YouTube. «Да, я уверен», — заявил Джо Байден, отвечая на вопрос об уверенности в том, что Путин намерен «напасть» на Украину. Он отметил, что у США «есть серьезные разведывательные возможности». Американский президент рассказал, что есть основания предполагать, что российские войска вторгнутся на Украину в ближайшие дни. «И мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев!», — подчеркнул Джо Байден. Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию во вторжениях в Европу. Байден назвал новые сроки «вторжения» РФ на Украину. В Кремле заявили, что новые даты «вторжения» являются информационными вбросами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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