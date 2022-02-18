ВС Украины совершили более 30 обстрелов ЛНР за сутки

19 февраля 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Украинские войска 31 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram. 18 февраля был совершен 31 обстрел ЛНР, сообщает СЦКК. Отмечается, что производились выстрелы из тяжелого вооружения. Ранее сообщалось, что в Луганске произошел мощный взрыв, из-за которого загорелся трубопровод «Дружба». Затем в городе прогремел еще один взрыв, передает RT. Гендиректор «Луганскгаза» заявила, что причиной обоих взрывов является диверсия. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина может напасть на Донбасс в любой момент.