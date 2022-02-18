ВС Украины совершили более 30 обстрелов ЛНР за сутки

Украинские войска 31 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.
18 февраля был совершен 31 обстрел ЛНР, сообщает СЦКК. Отмечается, что производились выстрелы из тяжелого вооружения.
Украинские войска 31 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram. 18 февраля был совершен 31 обстрел ЛНР, сообщает СЦКК. Отмечается, что производились выстрелы из тяжелого вооружения. Ранее сообщалось, что в Луганске произошел мощный взрыв, из-за которого загорелся трубопровод «Дружба». Затем в городе прогремел еще один взрыв, передает RT. Гендиректор «Луганскгаза» заявила, что причиной обоих взрывов является диверсия. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина может напасть на Донбасс в любой момент.