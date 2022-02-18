18 февраля 2022

ВС Украины совершили более 30 обстрелов ЛНР за сутки

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, залп, взрыв, бомбардировка, танк, обстрел, тяжелая артилерия
В СЦКК отметили, что производились взрывы и тяжелого вооружения Фото:
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Война на Украине

Украинские войска 31 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

18 февраля был совершен 31 обстрел ЛНР, сообщает СЦКК. Отмечается, что производились выстрелы из тяжелого вооружения.

Ранее сообщалось, что в Луганске произошел мощный взрыв, из-за которого загорелся трубопровод «Дружба». Затем в городе прогремел еще один взрыв, передает RT. Гендиректор «Луганскгаза» заявила, что причиной обоих взрывов является диверсия. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина может напасть на Донбасс в любой момент.

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Украинские войска 31 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram. 18 февраля был совершен 31 обстрел ЛНР, сообщает СЦКК. Отмечается, что производились выстрелы из тяжелого вооружения. Ранее сообщалось, что в Луганске произошел мощный взрыв, из-за которого загорелся трубопровод «Дружба». Затем в городе прогремел еще один взрыв, передает RT. Гендиректор «Луганскгаза» заявила, что причиной обоих взрывов является диверсия. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина может напасть на Донбасс в любой момент.
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