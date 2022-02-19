В Кремле анонсировали новые переговоры Путина и Макрона

19 февраля 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоится в воскресенье Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Война на Украине Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 20 февраля, планирует созвониться с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да. Запланирован [разговор]», — цитирует Дмитрия Пескова РИА «Новости». Какие именно темы будут обсуждать президенты России и Франции пресс-секретарь не уточнил. Ранее агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа должна состояться в субботу, 19 февраля. После, 20 февраля, Макрон намерен созвониться с Путиным. В администрации президента Франции сообщили, что обязанность Парижа — «избежать худшего», передает «Национальная служба новостей». Переговоры Макрона и Путина прошли в Москве 12 февраля. Основной темой полуторачасового обсуждения стал кризис вокруг Украины. После президент Франции заявил, что не видит признаков подготовки Москвы к агрессии по отношению к Киеву. Затем газета Financial Times сообщила, что Путин пообещал Макрону вывести тысячи военных РФ с территории Беларуси после окончания учений «Союзная решимость — 2022». До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для «вторжения» на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 20 февраля, планирует созвониться с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да. Запланирован [разговор]», — цитирует Дмитрия Пескова РИА «Новости». Какие именно темы будут обсуждать президенты России и Франции пресс-секретарь не уточнил. Ранее агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа должна состояться в субботу, 19 февраля. После, 20 февраля, Макрон намерен созвониться с Путиным. В администрации президента Франции сообщили, что обязанность Парижа — «избежать худшего», передает «Национальная служба новостей». Переговоры Макрона и Путина прошли в Москве 12 февраля. Основной темой полуторачасового обсуждения стал кризис вокруг Украины. После президент Франции заявил, что не видит признаков подготовки Москвы к агрессии по отношению к Киеву. Затем газета Financial Times сообщила, что Путин пообещал Макрону вывести тысячи военных РФ с территории Беларуси после окончания учений «Союзная решимость — 2022». До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для «вторжения» на Украину.