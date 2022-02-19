Депутат Госдумы назвал способ компенсировать ковидную смертность

Избыточная смертность в пандемию составила порядка миллиона человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия компенсирует избыточную смертность во время пандемии за счет беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Весь бюджет РФ около 25 трлн рублей. Пять млрд — это небольшая сумма, учитывая, что это деньги выделены на 700 тысяч беженцев. И я уверяю, половина из них — граждане России, и скорее всего, они потом вольются в нашу экономику. Фактически — это выплаты на наших граждан. Пенсионеры в Москве, за вещи, связанные с прививкой, получают по 10 тысяч рублей. Это небольшая сумма с точки зрения будущих граждан России. У нас же миллион человек потерь за год. Нам надо их компенсировать. Это одноразовое решение, в результате которого мы получаем большое количество граждан, не тратим деньги на войну. Это выгодно», — сказал Евгений Федоров.

По словам депутата, пяти млрд рублей может быть недостаточно. «Основные выплаты по 10 тысяч рублей на тех, кто приезжает плюс, организация пребывания, то есть закупка продовольствия, организация питания, соответственно, вопросы, связанные с арендой помещений, размещением, те же кровати надо закупить. Я думаю, что может и не хватить этих денег с учетом организованной эвакуации», — объяснил парламентарий.

Президент России Владимир Путин поручил выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей. Регион уже получил пять миллиардов рублей на эти цели.

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