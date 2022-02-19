В России разорвался еще один снаряд у границ с Украиной

В Ростовской области взрываются снаряды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В Тарасовском районе Ростовской области снова разорвался снаряд возле границ с Украиной. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах региона.

«Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы «Град», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.

Ранее СМИ со ссылкой на источники уже сообщали, что в километре от границы РФ и Украины взорвался снаряд. Это произошло в Тарасовском районе Ростовской области. На месте происшествия работают силовики, пострадавших нет, сообщает «Национальная служба новостей». В Следственном комитете собираются провести расследование. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за падения снаряда.