В России разорвался еще один снаряд у границ с Украиной

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В Ростовской области взрываются снаряды Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В Тарасовском районе Ростовской области снова разорвался снаряд возле границ с Украиной. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах региона.

«Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы «Град», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.

Ранее СМИ со ссылкой на источники уже сообщали, что в километре от границы РФ и Украины взорвался снаряд. Это произошло в Тарасовском районе Ростовской области. На месте происшествия работают силовики, пострадавших нет, сообщает «Национальная служба новостей». В Следственном комитете собираются провести расследование. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за падения снаряда.

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В Тарасовском районе Ростовской области снова разорвался снаряд возле границ с Украиной. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах региона. «Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы «Град», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах. Ранее СМИ со ссылкой на источники уже сообщали, что в километре от границы РФ и Украины взорвался снаряд. Это произошло в Тарасовском районе Ростовской области. На месте происшествия работают силовики, пострадавших нет, сообщает «Национальная служба новостей». В Следственном комитете собираются провести расследование. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за падения снаряда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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