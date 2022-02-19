Задержанный украинский агент раскрыл киевский план войны

19 февраля 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Задержанный в Донецкой народной республике (ДНР) агент из Украины Антон Мацанюк сообщил, какой у Киева план наступления на Донбасс. По его словам, Вооруженные силы Украины планируют начать артиллерийский обстрел. «Также он [куратор Мацанюка] сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим, Шахтерск, Торез — в те города ближе к границе. Донецк будут подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там не находиться желательно в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть», — заявил Антон Мацанюк в эфире «Первого канала». Украина собирается задействовать в силовом захвате Донбасса «всю ударную мощь», передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на «Первый канал». Ранее в народной милиции ДНР опубликовали план Украины по захвату Донбасса. Они сообщили, что Украина за пять суток планирует «зачистить» русскоязычное население. Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что Украина собирается в ходе наступления заблокировать и окружить крупные населенные пункты, в том числе Луганск и Донецк, сообщает «Пятый канал». Войска Украины уже обстреляли 31 раз в сутки ЛНР. Украина также обстреляла из минометов окраины Донбасса.