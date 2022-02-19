American Conservative: Байден спровоцирует повтор войны XIX века

19 февраля 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявлял, что РФ может начать вторжение на Украину Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS новость из сюжета Война на Украине Президент США Джо Байден может спровоцировать повторение Крымской войны, если продолжит высказываться о бездоказательной угрозе со стороны России и будет провоцировать Украину. Об этом написал военный эксперт Джордан Прескотт для американского журнала The American Conservative. «Крымскую войну вспоминают как „самую ненужную войну в истории“. Не помнив истории, Байден, похоже, трагически обречен повторить ее», — написал Джордан Прескотт в The American Conservative. НАТО нужно тщательно обдумывать, как потенциальные ответы РФ повлияют на сплоченность организации с течением времени, отметил Прескотт. По его мнению, так альянсу удастся избежать ненужной войны и собственного уничтожения. Ошибочно думать, что НАТО переживет затяжную военную конфронтацию, заявил военный эксперт. Байден в прошлом месяце заявлял, что 8,5 тысяч военных будут готовиться к отправке в Восточную Европу. Советник президента США по национальной безопасности заявлял, что РФ может начать вторжение в любой день, напоминает издание. Байден 17 февраля заявил, что Россия в ближайшие несколько дней «нападет» на Украину. По его словам, есть все признаки этого. Президент США не привел доказательств и заявил, что у Америки есть большие возможности в разведке, сообщает RT. Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх предупредил, что в случае эскалации ситуации Россия станет изгоем в мире, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден может спровоцировать повторение Крымской войны, если продолжит высказываться о бездоказательной угрозе со стороны России и будет провоцировать Украину. Об этом написал военный эксперт Джордан Прескотт для американского журнала The American Conservative. «Крымскую войну вспоминают как „самую ненужную войну в истории“. Не помнив истории, Байден, похоже, трагически обречен повторить ее», — написал Джордан Прескотт в The American Conservative. НАТО нужно тщательно обдумывать, как потенциальные ответы РФ повлияют на сплоченность организации с течением времени, отметил Прескотт. По его мнению, так альянсу удастся избежать ненужной войны и собственного уничтожения. Ошибочно думать, что НАТО переживет затяжную военную конфронтацию, заявил военный эксперт. Байден в прошлом месяце заявлял, что 8,5 тысяч военных будут готовиться к отправке в Восточную Европу. Советник президента США по национальной безопасности заявлял, что РФ может начать вторжение в любой день, напоминает издание. Байден 17 февраля заявил, что Россия в ближайшие несколько дней «нападет» на Украину. По его словам, есть все признаки этого. Президент США не привел доказательств и заявил, что у Америки есть большие возможности в разведке, сообщает RT. Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх предупредил, что в случае эскалации ситуации Россия станет изгоем в мире, передает «Национальная служба новостей».