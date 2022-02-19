19 февраля 2022

Генсек ОДКБ Зась раскрыл условие для ввода миротворцев на Украину

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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше
Миротворцев ОДКБ введут на Украину, если так решат правительства стран-участниц, заявил Станислав Зась Фото:
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Война на Украине

Развертывание миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на Украине будет возможно, если этого пожелает руководство страны. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

«Гипотетически можно себе представить [развертывание отрядов миротворцев], если бы была добрая воля со стороны Украины — это ведь их территория», — заявил Станислав Зась в интервью Reuters. Он добавил, что миротворцев ОДКБ бы направили на Украину, если бы такое решение поддержали бы все правительства стран-участниц организации.

Генсек организации отметил, что единственным способом решения конфликта на Украине являются переговоры. «Участникам нужно сесть за стол и обо всем договориться. Это новая реальность», — резюмировал Зась.

Ранее сообщалось, что миротворцы ОДКБ из России и других стран направлялись в Казахстан для оказания помощи местным силовикам во время протестов. Политолог Петр Своик назвал операцию миротворцев образцово-показательной. По словам председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, миротворцы доказали свою дееспособность во время беспорядков в Казахстане. Станислав Зась заявил, что необходимо повышать эффективность ОДКБ.

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Развертывание миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на Украине будет возможно, если этого пожелает руководство страны. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась. «Гипотетически можно себе представить [развертывание отрядов миротворцев], если бы была добрая воля со стороны Украины — это ведь их территория», — заявил Станислав Зась в интервью Reuters. Он добавил, что миротворцев ОДКБ бы направили на Украину, если бы такое решение поддержали бы все правительства стран-участниц организации. Генсек организации отметил, что единственным способом решения конфликта на Украине являются переговоры. «Участникам нужно сесть за стол и обо всем договориться. Это новая реальность», — резюмировал Зась. Ранее сообщалось, что миротворцы ОДКБ из России и других стран направлялись в Казахстан для оказания помощи местным силовикам во время протестов. Политолог Петр Своик назвал операцию миротворцев образцово-показательной. По словам председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, миротворцы доказали свою дееспособность во время беспорядков в Казахстане. Станислав Зась заявил, что необходимо повышать эффективность ОДКБ.
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