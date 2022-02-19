Телефонный разговор Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона состоялся 19 февраля Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Украины Владимир Зеленский пообещал не отвечать на провокации в Донбассе. Об этом заявил представитель Елисейского дворца. Он подчеркнул, что Макрон делает все возможное, чтобы не допустить крупного конфликта в Донбассе.

«Зеленский заверил Макрона, что не будет отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе», — цитирует ТАСС сообщение Елисейского дворца. Телефонный разговор президентов Франции и Украины прошел 19 февраля. Представитель Макрона отметил, что тот прилагает все усилия, чтобы не допустить крупного конфликта в Донбассе.

В администрации президента Франции полагают, что «вторжение» России на Украину принесла бы войну в центр Европы. Там отмечают высокую опасность «вступления в новую спираль насилия».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Макрона запланированы переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Телефонный разговор должен состояться 20 февраля. В администрации президента Франции сообщили, что обязанность Парижа — «избежать худшего», передает «Национальная служба новостей». В ходе предыдущих переговоров, которые состоялись в Москве 12 февраля, Путин пообещал Макрону вывести войска с территории Беларуси после окончания проверки боеготовности. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия может использовать учения в качестве маскировки для «вторжения» на Украину.

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