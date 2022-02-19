19 февраля 2022

Зеленский пообещал не отвечать на провокации в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Телефонный разговор Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона состоялся 19 февраля Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Украины Владимир Зеленский пообещал не отвечать на провокации в Донбассе. Об этом заявил представитель Елисейского дворца. Он подчеркнул, что Макрон делает все возможное, чтобы не допустить крупного конфликта в Донбассе.

«Зеленский заверил Макрона, что не будет отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе», — цитирует ТАСС сообщение Елисейского дворца. Телефонный разговор президентов Франции и Украины прошел 19 февраля. Представитель Макрона отметил, что тот прилагает все усилия, чтобы не допустить крупного конфликта в Донбассе.

В администрации президента Франции полагают, что «вторжение» России на Украину принесла бы войну в центр Европы. Там отмечают высокую опасность «вступления в новую спираль насилия».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Макрона запланированы переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Телефонный разговор должен состояться 20 февраля. В администрации президента Франции сообщили, что обязанность Парижа — «избежать худшего», передает «Национальная служба новостей». В ходе предыдущих переговоров, которые состоялись в Москве 12 февраля, Путин пообещал Макрону вывести войска с территории Беларуси после окончания проверки боеготовности. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия может использовать учения в качестве маскировки для «вторжения» на Украину.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Украины Владимир Зеленский пообещал не отвечать на провокации в Донбассе. Об этом заявил представитель Елисейского дворца. Он подчеркнул, что Макрон делает все возможное, чтобы не допустить крупного конфликта в Донбассе. «Зеленский заверил Макрона, что не будет отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе», — цитирует ТАСС сообщение Елисейского дворца. Телефонный разговор президентов Франции и Украины прошел 19 февраля. Представитель Макрона отметил, что тот прилагает все усилия, чтобы не допустить крупного конфликта в Донбассе. В администрации президента Франции полагают, что «вторжение» России на Украину принесла бы войну в центр Европы. Там отмечают высокую опасность «вступления в новую спираль насилия». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Макрона запланированы переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Телефонный разговор должен состояться 20 февраля. В администрации президента Франции сообщили, что обязанность Парижа — «избежать худшего», передает «Национальная служба новостей». В ходе предыдущих переговоров, которые состоялись в Москве 12 февраля, Путин пообещал Макрону вывести войска с территории Беларуси после окончания проверки боеготовности. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия может использовать учения в качестве маскировки для «вторжения» на Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...