The Guardian: Запад ведет секретные переговоры о войне с РФ

Запад не собирается мириться с военной победой России, заявил Джейк Салливан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Западные страны ведут переговоры о поставках оружия украинскому сопротивлению на случай, если Россия «вторгнется» в республику и свергнет киевское правительство. Об этом сообщает британская газета The Guardian. В частности, о вооружении сопротивления заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Между западными союзниками ведутся секретные переговоры о том, как вооружить то, что, по их мнению, станет ожесточенным украинским сопротивлением в случае российского вторжения, которое свергнет киевское правительство», — передает слова Салливана The Guardian. Газета также приводит речь британского премьер-министра Бориса Джонсона на Мюнхенской конференции. Он заявил, что любое вторжение на Украину приведет к «поколению кровопролития и страданий», поскольку жители страны будут вести ожесточенную кампанию, чтобы противостоять российским войскам.

Салливан также заявил сенаторам США, что Вашингтон готов вооружить сопротивление в случае «нападения» России. По его словам, Штаты «не собираются мириться с военной победой России».

Ранее, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Москва собирается «напасть» на Украину на следующей неделе. До этого, 19 февраля, президент США Джо Байден предупреждал, что «вторжение» произойдет в ближайшие несколько дней. Он уверен, что Москва намерена «атаковать» Киев, где проживают 2,8 миллиона человек, передает «Царьград». В Кремле, свою очередь, увидели опасность в мобилизации украинских войск на границе с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад должен предостеречь Киев от необдуманных шагов.

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