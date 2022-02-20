В Кремле предупредили о последствиях провокаций в Донбассе

Россия не хочет говорить о войне, заявил Дмитрий Песков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Провокации в Донбассе могут привести к непоправимым последствиям, потому что обстановка в регионе накалена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Заявления о вторжении [России на Украину] — элемент провокационного характера и ведет к нагнетанию напряженности. Когда напряженность нагнетена до максимума, как на линии соприкосновения [в Донбассе], то любая искра или мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ежедневное объявление даты «вторжения» России на Украину — плохая практика, высказался пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что Россия не нападала на другие государства на протяжении всей своей истории. Песков призвал западные страны вспомнить историю и задаться вопросом, зачем России начинать войну с другими странами. По его словам, РФ — последняя страна в Европе, которая хочет «говорить и даже произносить слово война».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Россия уже в какой-то степени начала реализовывать план по «войне» на Украине. По его словам, по масштабу этот конфликт может стать самой большой войной в Европе с 1945 года. Президент США Джо Байден 19 февраля сообщал, что Россия собирается вторгнуться на Украину на этой неделе.

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