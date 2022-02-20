20 февраля 2022

В РФ запустили проект по поиску жилья для беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург, багаж, груз, ржд
В рамках проекта волонтеры смогут принять беженцев у себя дома Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В России запустили «Карту помощи» для поиска жилья беженцам из Донецкой и Луганской областей. Автором проекта является телеканал RT.

«RT запускает „Карту помощи“ беженцам из Донецкой и Луганской областей. Люди, попавшие в эвакуацию, смогут найти тех, кто готов пригласить их жить к себе домой», — сообщается на сайте телеканала. Отмечается, что желающим принять участие в проекте нужно пройти авторизацию, отметить свою геолокацию, указать количество свободных мест, которое есть возможность предоставить, а также написать свои контактные данные.

Ранее сообщалось, что работа по эвакуации беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет проводиться круглосуточно. В Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС из-за большого количества прибывших беженцев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России запустили «Карту помощи» для поиска жилья беженцам из Донецкой и Луганской областей. Автором проекта является телеканал RT. «RT запускает „Карту помощи“ беженцам из Донецкой и Луганской областей. Люди, попавшие в эвакуацию, смогут найти тех, кто готов пригласить их жить к себе домой», — сообщается на сайте телеканала. Отмечается, что желающим принять участие в проекте нужно пройти авторизацию, отметить свою геолокацию, указать количество свободных мест, которое есть возможность предоставить, а также написать свои контактные данные. Ранее сообщалось, что работа по эвакуации беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет проводиться круглосуточно. В Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС из-за большого количества прибывших беженцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...