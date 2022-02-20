В РФ запустили проект по поиску жилья для беженцев

В рамках проекта волонтеры смогут принять беженцев у себя дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В России запустили «Карту помощи» для поиска жилья беженцам из Донецкой и Луганской областей. Автором проекта является телеканал RT.

«RT запускает „Карту помощи“ беженцам из Донецкой и Луганской областей. Люди, попавшие в эвакуацию, смогут найти тех, кто готов пригласить их жить к себе домой», — сообщается на сайте телеканала. Отмечается, что желающим принять участие в проекте нужно пройти авторизацию, отметить свою геолокацию, указать количество свободных мест, которое есть возможность предоставить, а также написать свои контактные данные.

Ранее сообщалось, что работа по эвакуации беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет проводиться круглосуточно. В Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС из-за большого количества прибывших беженцев.