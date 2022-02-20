США придумали новые санкции для России

Российским банкам могут перекрыть связи с банками США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американским банкам запретят обрабатывать трансакции для крупных банков России. Эта мера входит в новый пакет санкций США в отношении РФ, который вступит в силу, если российские войска «вторгнутся» на Украину.

«Меры … направлены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике, разорвав „корреспондентские“ банковские отношения между целевыми российскими банками и банками США, которые позволяют осуществлять международные платежи», — пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, еще одной мерой станет включение определенных российских лиц и компаний в список «особо обозначенных граждан» (SDN), что означает фактический запрет их торговли с американцами и заморозку их активов в США.

Слухи о «военном вторжении» России на Украину муссируются в США и Европе с осени прошлого года. Западные СМИ называли точные сроки «вторжения», но их прогнозы не сбылись. Президент США Джо Байден продолжает настаивать на том, что войска России войдут на территорию Украины «в ближайшие несколько дней». В Кремле все подобные обвинения отвергают.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров предложил провести встречу главам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену. Саммит будет посвящен вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе и урегулированию конфликта на Украине.

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