Челябинский шоумен поддержал хоккеистов после критики за проигрыш. «В шоу-бизнесе такой грязи нет»

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Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, ярушин станислав
Ярушин поблагодарил хоккеистов за игру Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Челябинский шоумен Стас Ярушин заступился за российских хоккеистов после проигрыша в финале Олимпийских игр в Пекине. Шоумен написал в социальных сетях, что такой грязи, которая вылилась на игроков, нет даже в шоу-бизнесе.

«В адрес вашей команды выливалось много грязи. В любых спортивных СМИ я сегодня читаю не новости хоккея, а новости бардака. Господи, да в шоу-бизнесе уже такой грязи нет!», — написал Ярушин в своем Instаgram-аккаунте.

Ярушин добавил, что игроки за время турнира прошли через круги ада, начиная от мнения «специалистов» и общественности, заканчивая спортивными соревнованиями. Но они сделали все, что могли и ими можно гордиться.

Хоккейная сборная Олимпийского комитета России не смогла обыграть сборную команду Финляндии в финале Олимпиады. Матч закончился со счетом 2:1. После игры комментатор Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале написал, что с такой слабой игрой финалы Олимпийских игр не выигрывают. По словам комментатора, по самоотдаче претензий ноль, в хоккей играли так себе.

Стас Ярушин поблагодарил российских хоккеистов за игру

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Челябинский шоумен Стас Ярушин заступился за российских хоккеистов после проигрыша в финале Олимпийских игр в Пекине. Шоумен написал в социальных сетях, что такой грязи, которая вылилась на игроков, нет даже в шоу-бизнесе. «В адрес вашей команды выливалось много грязи. В любых спортивных СМИ я сегодня читаю не новости хоккея, а новости бардака. Господи, да в шоу-бизнесе уже такой грязи нет!», — написал Ярушин в своем Instаgram-аккаунте. Ярушин добавил, что игроки за время турнира прошли через круги ада, начиная от мнения «специалистов» и общественности, заканчивая спортивными соревнованиями. Но они сделали все, что могли и ими можно гордиться. Хоккейная сборная Олимпийского комитета России не смогла обыграть сборную команду Финляндии в финале Олимпиады. Матч закончился со счетом 2:1. После игры комментатор Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале написал, что с такой слабой игрой финалы Олимпийских игр не выигрывают. По словам комментатора, по самоотдаче претензий ноль, в хоккей играли так себе.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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