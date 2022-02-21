Челябинский шоумен Стас Ярушин заступился за российских хоккеистов после проигрыша в финале Олимпийских игр в Пекине. Шоумен написал в социальных сетях, что такой грязи, которая вылилась на игроков, нет даже в шоу-бизнесе.
«В адрес вашей команды выливалось много грязи. В любых спортивных СМИ я сегодня читаю не новости хоккея, а новости бардака. Господи, да в шоу-бизнесе уже такой грязи нет!», — написал Ярушин в своем Instаgram-аккаунте.
Ярушин добавил, что игроки за время турнира прошли через круги ада, начиная от мнения «специалистов» и общественности, заканчивая спортивными соревнованиями. Но они сделали все, что могли и ими можно гордиться.
Хоккейная сборная Олимпийского комитета России не смогла обыграть сборную команду Финляндии в финале Олимпиады. Матч закончился со счетом 2:1. После игры комментатор Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале написал, что с такой слабой игрой финалы Олимпийских игр не выигрывают. По словам комментатора, по самоотдаче претензий ноль, в хоккей играли так себе.
Стас Ярушин поблагодарил российских хоккеистов за игру
Скрин: Личная страница Станислава Ярушина в Instagram
Челябинский шоумен Стас Ярушин заступился за российских хоккеистов после проигрыша в финале Олимпийских игр в Пекине. Шоумен написал в социальных сетях, что такой грязи, которая вылилась на игроков, нет даже в шоу-бизнесе. «В адрес вашей команды выливалось много грязи. В любых спортивных СМИ я сегодня читаю не новости хоккея, а новости бардака. Господи, да в шоу-бизнесе уже такой грязи нет!», — написал Ярушин в своем Instаgram-аккаунте. Ярушин добавил, что игроки за время турнира прошли через круги ада, начиная от мнения «специалистов» и общественности, заканчивая спортивными соревнованиями. Но они сделали все, что могли и ими можно гордиться. Хоккейная сборная Олимпийского комитета России не смогла обыграть сборную команду Финляндии в финале Олимпиады. Матч закончился со счетом 2:1. После игры комментатор Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале написал, что с такой слабой игрой финалы Олимпийских игр не выигрывают. По словам комментатора, по самоотдаче претензий ноль, в хоккей играли так себе.