Челябинский шоумен поддержал хоккеистов после критики за проигрыш. «В шоу-бизнесе такой грязи нет»

21 февраля 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Ярушин поблагодарил хоккеистов за игру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Челябинский шоумен Стас Ярушин заступился за российских хоккеистов после проигрыша в финале Олимпийских игр в Пекине. Шоумен написал в социальных сетях, что такой грязи, которая вылилась на игроков, нет даже в шоу-бизнесе. «В адрес вашей команды выливалось много грязи. В любых спортивных СМИ я сегодня читаю не новости хоккея, а новости бардака. Господи, да в шоу-бизнесе уже такой грязи нет!», — написал Ярушин в своем Instаgram-аккаунте. Ярушин добавил, что игроки за время турнира прошли через круги ада, начиная от мнения «специалистов» и общественности, заканчивая спортивными соревнованиями. Но они сделали все, что могли и ими можно гордиться. Хоккейная сборная Олимпийского комитета России не смогла обыграть сборную команду Финляндии в финале Олимпиады. Матч закончился со счетом 2:1. После игры комментатор Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале написал, что с такой слабой игрой финалы Олимпийских игр не выигрывают. По словам комментатора, по самоотдаче претензий ноль, в хоккей играли так себе. Стас Ярушин поблагодарил российских хоккеистов за игру Скрин: Личная страница Станислава Ярушина в Instagram Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинский шоумен Стас Ярушин заступился за российских хоккеистов после проигрыша в финале Олимпийских игр в Пекине. Шоумен написал в социальных сетях, что такой грязи, которая вылилась на игроков, нет даже в шоу-бизнесе. «В адрес вашей команды выливалось много грязи. В любых спортивных СМИ я сегодня читаю не новости хоккея, а новости бардака. Господи, да в шоу-бизнесе уже такой грязи нет!», — написал Ярушин в своем Instаgram-аккаунте. Ярушин добавил, что игроки за время турнира прошли через круги ада, начиная от мнения «специалистов» и общественности, заканчивая спортивными соревнованиями. Но они сделали все, что могли и ими можно гордиться. Хоккейная сборная Олимпийского комитета России не смогла обыграть сборную команду Финляндии в финале Олимпиады. Матч закончился со счетом 2:1. После игры комментатор Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале написал, что с такой слабой игрой финалы Олимпийских игр не выигрывают. По словам комментатора, по самоотдаче претензий ноль, в хоккей играли так себе.