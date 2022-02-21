Детей беженцев из Донбасса примут в российские школы

Среди беженцев из Донбасса в Ростовской области насчитывается почти 3 тысячи детей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В Ростовской области дети и подростки из числа беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса будут зачислены в местные школы. Об этом сообщил и. о. министра образования региона Андрей Фатеев.

«Уже определены школы, в которые они [дети из числа беженцев] будут зачислены и после медосмотра допущены к занятиям. Некоторые смогут сесть за парты уже в понедельник», — заявил Фатеев. Информация содержится на сайте правительства региона. По данным властей, в пунктах временного размещения Ростовской области насчитывается свыше 6,7 тысячи беженцев, в том числе 2904 ребенка.

В то же время Народная милиция ДНР сообщила об обстреле двух школ в Донецке. По информации разведки, снаряды ВСУ попали в школы на улицах Войкова и Весенняя. В результате в зданиях повредились фасады и стекла.

Все больше регионов РФ заявляют о готовности принять беженцев с Донбасса. «Единая Россия» сообщала о намерении оказать гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса, прибывшим в Ростовскую область. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей. Ростовской области было выделено пять миллиардов рублей на оказание помощи беженцам из Донбасса.