Педагог курганской гимназии идет на выборы в гордуму

Замдиректора гимназии №47 Татьяна Кравец победила в предварительном голосовании «Единой России» перед довыборами в гордуму Кургана. Данная информация была размещена 21 февраля на сайте реготделения партии.
«Кандидатура Татьяны Кравец будет согласована с Генсоветом Партии „Единая Россия“ и выдвинута на довыборы в Курганскую городскую думу седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5. Они состоятся 24 апреля», — указано в сообщении.
На предварительном голосовании Кравец поддержали 602 человека. В нем также участвовали специалист по охране труда автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр обучения безопасности труда» Денис Сурин и студентка второго курса Курганского филиала РАНХиГС Ксения Ковалева. Они набрали 11 и 8 голосов соответственно. Голосование прошло в здании гимназии №47.
Конкуренцию Кравец на довыборах составит кандидат помощника депутата облдумы Игорь Гатаулин, который представляет КПРФ. Место в гордуме по округу №5 стало вакантным в июле 2021 года, когда экс-депутат Роман Сергеечев добровольно сдал мандат и вышел из «Единой России». Незадолго до этого он участвовал в выборах мэра Кургана, где набрал на два голоса больше, чем его соперница Елена Ситникова, но этого не хватало для победы. На повторном голосовании победила Ситникова.
Замдиректора гимназии №47 Татьяна Кравец победила в предварительном голосовании «Единой России» перед довыборами в гордуму Кургана. Данная информация была размещена 21 февраля на сайте реготделения партии. «Кандидатура Татьяны Кравец будет согласована с Генсоветом Партии „Единая Россия“ и выдвинута на довыборы в Курганскую городскую думу седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5. Они состоятся 24 апреля», — указано в сообщении. На предварительном голосовании Кравец поддержали 602 человека. В нем также участвовали специалист по охране труда автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр обучения безопасности труда» Денис Сурин и студентка второго курса Курганского филиала РАНХиГС Ксения Ковалева. Они набрали 11 и 8 голосов соответственно. Голосование прошло в здании гимназии №47. Конкуренцию Кравец на довыборах составит кандидат помощника депутата облдумы Игорь Гатаулин, который представляет КПРФ. Место в гордуме по округу №5 стало вакантным в июле 2021 года, когда экс-депутат Роман Сергеечев добровольно сдал мандат и вышел из «Единой России». Незадолго до этого он участвовал в выборах мэра Кургана, где набрал на два голоса больше, чем его соперница Елена Ситникова, но этого не хватало для победы. На повторном голосовании победила Ситникова.