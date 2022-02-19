Похищенного силовикам курганца арестовали в ауле на Кавказе

Курганца, похищенного силовиками, арестовали на Кавказе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана Вадима Попова, которого, по утверждению отца, 16 февраля похитили силовики из Кабардино-Балкарской Республики, арестовали. Решение о помещении Попова в СИЗО г. Нальчика вынес судья поселка Кашхатау. Об этом URA.RU рассказал отец похищенного Михаил Попов и предоставил документы.

«Ходатайство следователя СО отдела МВД России по Черекскому району, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вадима Попов, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 159 УК РФ [„Мошенничество“], удовлетворить», — говорится в постановлении судьи, изготовленным в 00:16 20 февраля.

Попов старший пояснил, что его сына обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Юноша якобы взял деньги за велосипеды, которые продавались на сайте с объявлениями. «В ходе следственных мероприятий были изъяты телефоны и компьютер моего сына. Но экспертиза не нашла связь с сайтом объявлений. Так же не доказано, что он с телефона совершал мошеннические действия. По материалам дела, биллинг показал, что все действия были совершены с территории соседней республики. Почему там не ищут? Моего сына удерживают незаконно», — считает Попов. Ранее суд Кургана запретил силовикам из КБР вывозить Попова за пределы региона.

После инцидента в КБР поехал родственник похищенного. Он стал свидетелем прибытия курганца и силовиков в аул. «Их встречали как героев. Сельчане кричали, что их сравнили с кадыровцами, что силовики молодцы. Они напрямую говорят, что знают о невиновности Вадима, но им надо закрыть дело», — уточнил Попов.

Отец парня написал новые обращения Генпрокурору Игорю Краснову и министру МВД Владимиру Колокольцеву (копия есть в ред.). Ранее Попов написал заявление в СК КБР. Он просит привлечь к уголовной ответственности оперативников и следователя СО ОМВД по Черекскому району КБР за похищение сына, превышение должностных полномочий и служебный подлог. Дело на контроль взяла омбудсмен Татьяна Москалькова. В пресс-службе МВД КБР с 16 февраля никак не комментируют ситуацию, URA.RU направляло соответствующий запрос.

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