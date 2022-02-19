Москалькова вмешается в похищение курганца кавказскими силовиками

19 февраля 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова возьмет дело похищенного курганца Вадима Попова на свой контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ситуацию с похищением Вадима Попова силовиками из Кабардино-Балкарской Республики (КБР) возьмет на контроль уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом URA.RU рассказал омбудсмен Курганской области Борис Шалютин, который занялся этим делом по просьбе отца молодого человека Михаила Попова. «Окончательное решение за судом, но я расцениваю это как противозаконное действие. Я связался с уполномоченным из КБР Борисом Зумакуловым. Главная моя просьба была обеспечить физическую безопасность Вадима. Также сообщил всю историю уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Она сказала, что обязательно вмешается в ситуацию», — сказал Шалютин. Установлено, что из КБР был официальный запрос в Курганский суд, чтобы тот разрешил Вадиму покинуть Курганскую область. Но в этом было отказано, так как в Кургане идет суд с участием Вадима. 16 февраля Попову младшему позвонил человек, который представился следователем и попросил прийти для проведения следственных действий. Такая практика существует. «Он пришел в отдел полиции по пр. Конституции с адвокатом. Но в помещении, выделенным для разговора, никакого следователя не было. Было два человека, представившихся оперативниками. Сказали, что есть постановление о принудительном приводе. Надели на него наручники и посадили в машину без номеров и увезли», — рассказал омбудсмен. Накануне Вадим ответил по телефону. Он пояснил, что они находились в Волгоградской области. Юноша пояснил, что насилие в отношении него не применялось. Но он в момент разговора находился в машине с силовиками. Ранее агентство писало, что житель Кургана Михаил Попов написал заявление руководителю следственного управления СК КБР. Он просит привлечь к уголовной ответственности оперативных сотрудников и следователя СО ОМВД по Черекскому району КБР за похищение сына, превышение должностных полномочий и служебный подлог. В пресс-службе МВД КБР с 16 февраля никак не комментируют ситуацию, URA.RU направляло соответствующий запрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ситуацию с похищением Вадима Попова силовиками из Кабардино-Балкарской Республики (КБР) возьмет на контроль уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом URA.RU рассказал омбудсмен Курганской области Борис Шалютин, который занялся этим делом по просьбе отца молодого человека Михаила Попова. «Окончательное решение за судом, но я расцениваю это как противозаконное действие. Я связался с уполномоченным из КБР Борисом Зумакуловым. Главная моя просьба была обеспечить физическую безопасность Вадима. Также сообщил всю историю уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Она сказала, что обязательно вмешается в ситуацию», — сказал Шалютин. Установлено, что из КБР был официальный запрос в Курганский суд, чтобы тот разрешил Вадиму покинуть Курганскую область. Но в этом было отказано, так как в Кургане идет суд с участием Вадима. 16 февраля Попову младшему позвонил человек, который представился следователем и попросил прийти для проведения следственных действий. Такая практика существует. «Он пришел в отдел полиции по пр. Конституции с адвокатом. Но в помещении, выделенным для разговора, никакого следователя не было. Было два человека, представившихся оперативниками. Сказали, что есть постановление о принудительном приводе. Надели на него наручники и посадили в машину без номеров и увезли», — рассказал омбудсмен. Накануне Вадим ответил по телефону. Он пояснил, что они находились в Волгоградской области. Юноша пояснил, что насилие в отношении него не применялось. Но он в момент разговора находился в машине с силовиками. Ранее агентство писало, что житель Кургана Михаил Попов написал заявление руководителю следственного управления СК КБР. Он просит привлечь к уголовной ответственности оперативных сотрудников и следователя СО ОМВД по Черекскому району КБР за похищение сына, превышение должностных полномочий и служебный подлог. В пресс-службе МВД КБР с 16 февраля никак не комментируют ситуацию, URA.RU направляло соответствующий запрос.