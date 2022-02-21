В Россию эвакуировались более 61 тысячи жителей Донбасса

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Из Донбасса массово эвакуируют женщин, детей и пожилых людей Фото:
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Война на Украине

Более 61 тысячи беженцев из Донбасса прибыли в Россию. Об этом заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«За минувшую ночь число прибывших жителей Донбасса выросло до 61 тысячи. Из Ростовской области в другие регионы уже отправлено девять поездов с беженцами», — сообщил он на пресс-конференции. Слова Чуприяна передает ТАСС.

На данный момент шесть регионов России объявили режим ЧС из-за ситуации в Донбассе. Это Ростовская, Воронежская, Курская, Пензенская, Саратовская и Волгоградская области. Они первыми готовятся принять у себя переселенцев. О такой же готовности заявили и регионы УрФО.

Для оказания материальной помощи прибывающим в РФ жителям Донбасса предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. На эти цели только правительству Ростовской области выделено 5 млрд рублей. Дети и подростки из числа беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса будут зачислены в местные школы.

Для соблюдения санитарно-эпидемических мер у прибывающих берутся ПЦР-тесты на коронавирус. По словам Чуприяна, пока проведено около 1,5 тысячи тестов.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР на территорию России была объявлена 18 февраля из-за угрозы боевых действий. Как сообщили URA.RU местные жители, людей вывозят из зон, граничащих с линией соприкосновения.

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Более 61 тысячи беженцев из Донбасса прибыли в Россию. Об этом заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. «За минувшую ночь число прибывших жителей Донбасса выросло до 61 тысячи. Из Ростовской области в другие регионы уже отправлено девять поездов с беженцами», — сообщил он на пресс-конференции. Слова Чуприяна передает ТАСС. На данный момент шесть регионов России объявили режим ЧС из-за ситуации в Донбассе. Это Ростовская, Воронежская, Курская, Пензенская, Саратовская и Волгоградская области. Они первыми готовятся принять у себя переселенцев. О такой же готовности заявили и регионы УрФО. Для оказания материальной помощи прибывающим в РФ жителям Донбасса предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. На эти цели только правительству Ростовской области выделено 5 млрд рублей. Дети и подростки из числа беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса будут зачислены в местные школы. Для соблюдения санитарно-эпидемических мер у прибывающих берутся ПЦР-тесты на коронавирус. По словам Чуприяна, пока проведено около 1,5 тысячи тестов. Эвакуация жителей ДНР и ЛНР на территорию России была объявлена 18 февраля из-за угрозы боевых действий. Как сообщили URA.RU местные жители, людей вывозят из зон, граничащих с линией соприкосновения.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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