Минфин подготовил правила пользования криптовалютой для россиян

Использование цифровых валют в качестве средства платежа в РФ запрещено Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Министерство финансов Российской Федерации внесло законопроект, регулирующий криптовалюту в России. Она по-прежнему будет запрещена на территории страны в качестве средства платежа, но при ее приобретении граждане должны будут пройти специальный тест.

«Использование цифровых валют в качестве средства платежа в РФ будет по-прежнему запрещено. Цифровые валюты рассматриваются в качестве инструмента для инвестиций», — говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что квалифицированные инвесторы и юрлица могут совершать операции без ограничений. Остальным придется пройти тестирование.

«Перед приобретением криптовалюты граждане должны будут проходить онлайн-тестирование, которое определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты. При успешном прохождении тестирования они могут вкладывать в цифровые валюты до 600 тысяч рублей ежегодно, при непрохождении — 50 тысяч рублей», — приводится информация на сайте.

Нововведение коснется только начинающих игроков, дополняет «Федеральное агентство новостей». Также предполагается создание специального реестра бирж и обменников, которые будут вести деятельность по обороту криптовалют, пишет Life .

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что запретить криптовалюту в России невозможно, как нельзя запретить интернет. Он отметил, что ведомство планирует вывести майнинг криптовалюты в легальное поле.

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