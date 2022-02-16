Силуанов ответил Центробанку РФ на идею запретить криптовалюту

16 февраля 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Вместо запрета криптовалюты Антон Силуанов предложил отрегулировать данный сектор экономики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Запретить криптовалюту в России невозможно, как нельзя запретить интернет. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он отметил, что ведомство планирует вывести майнинг криптовалюты в легальное поле. «Центробанк хочет взять и запретить криптоактивы, криптовалюту, мотивируя тем, что это создает риски, в первую очередь у граждан, может «заразить» финансовые институты, банки и создать непрозрачный рынок расчетов. Это то же самое, что запрещать интернет, что невозможно, — цитирует Антона Силуанова Forbes. Министр финансов отметил, что вместо запрета криптовалюты стоит отрегулировать данный сектор экономики. По его мнению, риски, которые обозначил Центробанк РФ, можно контролировать. Кроме того, Минфин РФ предложил переложить контроль над держателями криптовалюты и их активами на банки и биржи. По словам главы ведомства, регулирование поможет вывести этот сектор из серой зоны и отследить действия людей. При этом Минфин РФ согласен с тем, что расчеты в криптовалюте пока допускать нельзя. Также Силуанов предложил вывести в легальное поле майнинг криптовалюты: присвоить ему код экономической деятельности и взимать налоги. Еще одна инициатива — ограничение на работу с криптовалютой для неквалифицированных инвесторов. Максимальный объем Минфин предлагает установить в пределах 50 000—100 000 рублей. Ранее Банк России предложил полностью запретить криптовалюту в России. Регулятор также выступал за введение ответственности для граждан и юрлиц, которые будут расплачиваться криптой, передает «Федеральное агентство новостей». В Минфине заявили, что государство не может себе позволить пойти на такой шаг. По мнению ведомства, в России нужно регулировать, а не запрещать оборот криптовалюты. Президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку и Минфину прийти к единому мнению по криптовалютам и доложить ему о результатах, отмечает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запретить криптовалюту в России невозможно, как нельзя запретить интернет. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он отметил, что ведомство планирует вывести майнинг криптовалюты в легальное поле. «Центробанк хочет взять и запретить криптоактивы, криптовалюту, мотивируя тем, что это создает риски, в первую очередь у граждан, может «заразить» финансовые институты, банки и создать непрозрачный рынок расчетов. Это то же самое, что запрещать интернет, что невозможно, — цитирует Антона Силуанова Forbes. Министр финансов отметил, что вместо запрета криптовалюты стоит отрегулировать данный сектор экономики. По его мнению, риски, которые обозначил Центробанк РФ, можно контролировать. Кроме того, Минфин РФ предложил переложить контроль над держателями криптовалюты и их активами на банки и биржи. По словам главы ведомства, регулирование поможет вывести этот сектор из серой зоны и отследить действия людей. При этом Минфин РФ согласен с тем, что расчеты в криптовалюте пока допускать нельзя. Также Силуанов предложил вывести в легальное поле майнинг криптовалюты: присвоить ему код экономической деятельности и взимать налоги. Еще одна инициатива — ограничение на работу с криптовалютой для неквалифицированных инвесторов. Максимальный объем Минфин предлагает установить в пределах 50 000—100 000 рублей. Ранее Банк России предложил полностью запретить криптовалюту в России. Регулятор также выступал за введение ответственности для граждан и юрлиц, которые будут расплачиваться криптой, передает «Федеральное агентство новостей». В Минфине заявили, что государство не может себе позволить пойти на такой шаг. По мнению ведомства, в России нужно регулировать, а не запрещать оборот криптовалюты. Президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку и Минфину прийти к единому мнению по криптовалютам и доложить ему о результатах, отмечает агентство Nation News.