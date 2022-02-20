Ученые обнаружили новые варианты «Дельтакрона»

Гибриды быстро размножаются и при этом сильнее, чем уханьский вариант, поражают легкие Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Обнаружены как минимум три варианта «соединения» штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон» (так называемый «Дельтакрон»). Если первую такую находку в январе нынешнего года в ВОЗ объяснили лабораторной ошибкой, то теперь утверждается, что рекомбинация штаммов — реальность. У гибридных штаммов начало генома («голова») принадлежит «Дельте», а «хвост» — «Омикрону».

«Главная их опасность — гибриды быстро размножаются и при этом сильнее, чем уханьский вариант, поражают легкие. Однако обычно такие гибридные варианты менее жизнеспособны», — пишут «Известия» со ссылкой на еженедельный отчет Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании. Согласно отчету, кроме Великобритании, такие рекомбинанты обнаружены в Австралии и Европе.

«Чтобы рекомбинация стала возможной, нужно, чтобы два разных штамма коронавируса размножались в одних и тех же клетках одного и того же человека одновременно. До прихода „Омикрона“ это считалось редким сценарием. Однако теперь стало понятно, что активированный иммунный ответ против „Дельты“ не всегда способен остановить вторжение нового варианта коронавируса», — заявил изданию ученый-генетик Дмитрий Прусс. Во всех этих вариациях присутствует S-ген от «Омикрона», что, вероятно, дает рекомбинантам преимущество против иммунной системы организма, где они возникли, и возможность передаваться дальше, отмечает ученый.

Об обнаружении «Дельтакрона» в начале января заявил профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис. Тогда ВОЗ назвала это открытие лабораторной ошибкой. Сейчас же говорится сразу о нескольких вариантах «Дельтакрона».

Среди природных механизмов возникновения новых штаммов вирусов — мутация (изменение отдельных элементов генетического кода) и реассортация (переключение сегментов вирусной РНК в клетках), рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов. Третий процесс — рекомбинация. Именно это, скорее всего, и произошло в случае с «Дельтакроном».

«Такие штаммы получают часть свойств от одного, а часть — от другого. Но чаще всего такие гибриды имеют более низкую жизнеспособность», — сообщил Ризванов. «Можно опасаться того, что гибридный вирус получит от предков лучшие способности по проникновению в клетку и станет заразным, как «Омикрон», и опасным для легких, как «Дельта», — подчеркнул Дмитрий Прусс.

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