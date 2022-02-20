Тюменцы готовят митинг из-за бездействия властей

Тюменцы хотят знать, чем они дышат (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Члены «Тюменского экологического клуба — 2035» готовятся выйти на митинг из-за того, что правительство Тюменской области не предпринимает мер по установке постов мониторинга чистоты воздуха в ряде районов Тюмени. Об этом URA.RU рассказал председатель клуба Владимир Осейчук.

«В ряде районов Тюмени — „Новоантипинский“, „Восточный“, „Рабочий поселок“, наблюдается неблагоприятная экологическая среда, отсутствие достоверной информации о ней. Обращения к губернатору Тюменской области Александру Моору, собрания, пикеты и иски, касательно бездействия правительства региона по установке дополнительных постов мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, не принесли результата. Считаем необходимым приступить к подготовке массового мирного народного протеста», — рассказал URA.RU Владимир Осейчук.

Такое решение стало итогом очередного заседания «Тюменского экологического клуба». Митинг предполагается провести в мае. Также члены объединения хотят организовать референдум и спросить у горожан, обязаны ли власти установить в городе не менее трех постов наблюдения за состоянием воздуха, и имеют ли граждане право знать, чем они дышат.

URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области и Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что жители Антипино выступили против строительства завода ферросплавов, так как в их микрорайоне уже действует несколько промышленных производств. По итогу губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что место дислокации предприятия будет перенесено, и поблагодарил тюменцев за неравнодушие.

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