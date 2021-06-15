15 июня 2021

Губернатор Моор решил судьбу нового завода в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев и Моор. Тюмень, моор александр, моор
Александр Моор отменил строительство завода ферросплавов Фото:

В тюменском микрорайоне Антипино не будут строить новый завод ферросплавов. Об этом в своем выступлении заявил губернатор региона Александр Моор.

«В Антипино строительства завода ферросплавов не будет. Я осмотрел территорию предприятия, провел встречу с инвесторами проекта, и мы вместе с ними приняли решение о переносе места строительства», — заявил губернатор во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона дал высокую оценку действиям местных активистов, которые выступили против строительства завода вблизи жилых домов. При этом Моор обратился к главам тюменских муниципалитетов с требованием пересмотреть подходы к размещению промышленных объектов высокого класса опасности.

«Мы должны поднять на новый уровень сопровождение инвестпроектов. Прежде чем дать инвестору возможность потратить первый рубль, нужно провести исследования, изучить, что думают люди о соседстве с новым предприятием. Мы должны быть активными в работе с людьми», — отметил Моор.

Ранее URA.RU писало о том, что жители тюменского микрорайона Антипино выступили против строительства там завода ферросплавов. Они активно принимали участие в общественных слушаниях по обсуждению реализации этого инвестпроекта и планировали инициировать проведение референдума, на котором тюменцы смогли бы высказаться за или против строительства завода ферросплавов в черте города.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...