Губернатор Моор решил судьбу нового завода в Тюмени

Александр Моор отменил строительство завода ферросплавов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменском микрорайоне Антипино не будут строить новый завод ферросплавов. Об этом в своем выступлении заявил губернатор региона Александр Моор.

«В Антипино строительства завода ферросплавов не будет. Я осмотрел территорию предприятия, провел встречу с инвесторами проекта, и мы вместе с ними приняли решение о переносе места строительства», — заявил губернатор во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона дал высокую оценку действиям местных активистов, которые выступили против строительства завода вблизи жилых домов. При этом Моор обратился к главам тюменских муниципалитетов с требованием пересмотреть подходы к размещению промышленных объектов высокого класса опасности.

«Мы должны поднять на новый уровень сопровождение инвестпроектов. Прежде чем дать инвестору возможность потратить первый рубль, нужно провести исследования, изучить, что думают люди о соседстве с новым предприятием. Мы должны быть активными в работе с людьми», — отметил Моор.

Ранее URA.RU писало о том, что жители тюменского микрорайона Антипино выступили против строительства там завода ферросплавов. Они активно принимали участие в общественных слушаниях по обсуждению реализации этого инвестпроекта и планировали инициировать проведение референдума, на котором тюменцы смогли бы высказаться за или против строительства завода ферросплавов в черте города.