Российские войска остаются в Белоруссии

Дальнейшая ситуация по возвращению российских войск зависит от «западных коллег» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Российские войска вернутся в расположения своих частей тогда, когда это будет необходимо, а пока они остаются на прежних местах. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич, слова которого приведены на официальном сайте Министерства обороны Беларуси.

«Подразделения ВС РФ возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость. В связи с нарастанием военной активности у внешних границ союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами Республики Беларусь и РФ принято решение проверку сил реагирования союзного государства продолжить», — отметил он на брифинге для военных атташе, приуроченном ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил.

Отмечается также, что дальнейшая ситуация зависит от «западных коллег». В ведомстве потребовали отвода войск США и стран-членов НАТО от границ Республики Беларусь и союзного государства.

Ранее сообщалось, что Россия не будет выводить войска после учений с Белоруссией из-за обострения ситуации на Украине. С таким заявлением 20 февраля выступил министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин. Совместные учения «Союзная решимость-2022» проходили с 10 по 20 февраля, в Минобороны РФ сделали заявление, что российские войска уже начали возвращаться с учений.

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