Власти РФ передумали отводить войска после обострения на Украине

Россия и Белоруссия провели совместные учения Фото: Официальный сайт национальной гвардии РФ

новость из сюжета Война на Украине

Россия не будет выводить войска после учений с Белоруссией из-за обострения ситуации на Украине. С таким заявлением выступил министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин.

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, Президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — сообщил Виктор Хренин, сообщается на сайте Минобороны Белоруссии. По его словам, основным достижением совместных учений РФ и Белоруссии «Союзная решимость-2022» стало то, что стороны показали прочность взаимоотношений и решимость в отстаивании национальных интересов.

Хренин также отметил, что впервые отрабатывались вопросы обеспечения перегруппировки войск в таких масштабах. Войска на тактическом уровне показали слаженность действий в боевых условиях, сказал глава Минобороны Белоруссии.

Россия и Белоруссия провели совместные учения «Союзная решимость-2022» с 10 по 20 февраля. Основной целью стала проверка реагирования двух государств. Учения стали одними из самых крупных на территории бывшего СССР, заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что РФ уже начала вывод войск.

В Народной милиции Луганской народной республики сообщили, что военные Украины пытались атаковать их территорию. В результате оказались уничтожены пять жилых домов, есть жертвы. Окраины Донецка подверглись минометному обстрелу, рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

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